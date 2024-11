Moins de la moitié des demandeurs d’emploi en Wallonie perçoivent des allocations

Moins de la moitié des 241.195 demandeurs d’emploi inoccupés que comptait la Wallonie fin octobre percevaient des allocations (de chômage ou d’insertion), indique vendredi le Forem.

Ainsi, l’office de l’emploi wallon a comptabilisé en octobre 111.911 personnes à la recherche d’un emploi et demandeuses d’allocation, soit une baisse de 3,6% par rapport à octobre 2023 et de 0,6% par rapport à septembre. Elles représentent 46,4% de l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés.



S’y ajoutent des jeunes en stage d’insertion (14,5% de la demande d’emploi, -7% sur base annuelle) et des personnes inscrites obligatoirement (11%), c’est-à-dire des chômeurs exclus des allocations et des demandeurs inscrits à la demande du CPAS.



Ce sont surtout les demandeurs d’emploi qui s’inscrivent librement au Forem pour pouvoir bénéficier de ses services qui ont fortement augmenté. Ces personnes représentent 28,1% de la demande d’emploi wallonne. Cette catégorie a crû de 38,8% en un an (+18.929 personnes) et de 1,5% par rapport à septembre. Le Forem essaie en effet de ramener dans son giron les personnes à la recherche d’un emploi mais qui ne perçoivent pas d’allocations (ni du chômage, ni du CPAS) et qui ne sont dès lors pas obligées de s’inscrire auprès de ses services.



En un an, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté de 14.079 individus. Le taux de la demande d’emploi s’est établi en octobre à 14,6% de la population wallonne.