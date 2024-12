Maxime Prévot déplore l’aide rabotée du plan Oxygène et vise Charleroi et Liège : “Il y a deux poids, deux mesures”

La Ville de Namur, en déficit de 30 millions d’euros, sait depuis fin novembre qu’elle n’obtiendra que 17,8 des 47,6 millions qu’elle devait se voir créditer par la Wallonie pour l’année 2024 en vertu du plan Oxygène. Mardi, en marge du conseil communal où a été débattu le point, le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) a regretté de voir la capitale wallonne pénalisée par rapport à d’autres grandes villes, alors que la Ville de Namur a précisément assuré une gestion plus rigoureuse de son budget, selon lui.

Cette prise de position fait suite au refinancement du plan Oxygène pour Liège, Mons et Charleroi par le Centre régional d’aide aux communes (CRAC). En effet, à défaut de pouvoir obtenir un crédit auprès du secteur bancaire, le gouvernement wallon a annoncé pouvoir libérer par ce biais le prêt de 235 millions d’euros promis initialement à ces trois grandes villes. Cela, pour combler leur déficit structurel pour l’année 2024, en contrepartie d’un plan d’économies et de diverses mesures.

“La Région nous dit qu’elle diminue le montant de notre aide au motif que Namur n’a pas vraiment besoin de plus actuellement pour équilibrer son budget”, a expliqué mardi Maxime Prévot. “Il s’agit là d’une vision de l’esprit, selon nous. Si Namur a, effectivement, une situation budgétaire plus enviable que Charleroi, Liège ou Mons, il n’en demeure pas moins que nous sommes aussi, comme grande ville, confrontés à des coûts qui explosent et qui ont désormais créé un déficit structurel de l’ordre de 30 millions d’euros pour 2024.”

Le bourgmestre rappelle dès lors que les aides promises au travers du plan Oxygène sont indispensables pour pouvoir alimenter le bas de laine de la Ville de Namur et qu’elle puisse couvrir les déficits structurels qui s’annoncent inévitables dans les prochaines années.

60 millions d’euros

“Si l’intégralité des montants promis ne sont pas libérés, nos réserves seront épuisées en 2027 et nous serons face à l’abysse budgétaire”, a ajouté le maïeur. “Il est anormal que, depuis 2022, Namur ait perdu presque 60 millions par rapport à ce que la Région lui avait promis. Nous gageons que ces sommes ne sont qu’un report dans le calendrier du plan Oxygène et qu’elles seront récupérées au terme de celui-ci. Sans quoi, ce sera la catastrophe.”

De surcroît, Maxime Prévot s’est dit “choqué” de voir que Namur ne reçoive que 17,8 millions d’euros au lieu de 47,6 prévus pour 2024, alors que Liège et Charleroi reçoivent chacune plus de 110 millions pour couvrir leurs déficits 2024. “Il y a deux poids, deux mesures et la Wallonie semble pénaliser ceux qui ont assuré une gestion plus rigoureuse de leur budget”, a-t-il pointé.

En outre, Namur va également devoir respecter des conditions strictes pour pouvoir bénéficier du plan Oxygène. “Nous allons parcourir ces impositions ligne par ligne dans les prochains mois et intégrerons ces enjeux lors de notre première modification budgétaire pour 2025, en mai prochain”, a conclu le bourgmestre à ce sujet.

Rappelons que le ministre des Pouvoirs locaux n’est autre que François Desquesnes, membre des Engagés.