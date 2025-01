L’inquiétante augmentation du chômage en Wallonie en 2024

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) au cours des douze mois de 2024 est 7% plus élevé qu’en 2023, ce qui correspond à une hausse nette de 15.429 personnes. Sur l’ensemble de l’année passée, la Wallonie a compté en moyenne 235.011 demandeurs d’emploi inoccupés par mois, indique vendredi le Forem.

Cette augmentation résulte toutefois d’évolutions contrastées. Ainsi, le nombre de jeunes en stage d’insertion et le nombre de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations ont reculé respectivement de 12,2% et de 3,5%.

Par contre, les demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement ont progressé de 5,2% et le nombre moyen de personnes librement inscrites dans la demande d’emploi a bondi de 56% à la suite du maintien administratif de l’inscription des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) dans cette catégorie, précise le bureau régional de l’emploi.

La moitié depuis au moins deux ans

Parmi les demandeurs d’emploi inoccupés, on dénombrait 53% d’hommes, 19% de personnes de moins de 25 ans, 25% âgées d’au moins 50 ans, 42% de personnes diplômées, au plus, de l’enseignement secondaire du 2e degré, 22% de personnes inoccupées depuis moins de six mois et 46% comptant au moins deux ans d’inoccupation, détaille le Forem.

Près de la moitié d’entre eux (49%) étaient des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (DEDA), soit 114.790 personnes en moyenne.

Le taux de demande d’emploi moyen de 2024 s’est quant à lui élevé à 14,3% de la population active wallonne.

Les offres d’emploi en hausse

Sur l’ensemble de l’année 2024, 532.623 offres d’emploi ont par ailleurs été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres Services publics de l’emploi), ce qui représente un gain de 30% du nombre de postes entre 2023 et 2024. Le circuit intérimaire représente 63,4% de ces offres.

Enfin, durant l’année écoulée, 98.948 offres ont fait l’objet d’une diffusion par le Forem pour un autre Service Public de l’emploi. Au total, ce sont ainsi 631.571 offres qui ont transité par le site du Forem en 2024.