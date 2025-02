Les centres d’insertion socioprofessionnelle de Wallonie en péril

L’Interfédération des centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) exhorte lundi le gouvernement wallon à verser immédiatement les subventions dues. Ces retards de paiement mettent en péril la stabilité financière de ces organismes et les salaires des travailleurs, alerte-t-elle.

“Ce qui est en jeu ici c’est le versement de subventions qui ont déjà été validées par le gouvernement wallon et qui devaient impérativement être réglées pour le 15 janvier au plus tard”, explique Anne-Hélène Lulling, secrétaire générale de l’interfédération.

“Cela signifie que les salaires de centaines de travailleurs du secteur ne pourront être versés (…). Cette situation est inacceptable et est d’autant plus interpellante que le gouvernement avait présenté l’efficacité et la simplification administrative comme des priorités de la législature.”

Une incertitude pesante pour les centres de formation

“Alors que nous sommes déjà début février, certains CISP sont encore en attente de la confirmation de leur agrément. Cela signifie que les équipes travaillent depuis le début de l’année, sans aucune certitude sur la poursuite des activités de leur centre de formation. Devons-nous arrêter de former les demandeurs d’emploi le temps que le gouvernement daigne confirmer ces agréments ?”, demande Anne-Hélène Lulling.

Un secteur en danger face à l’inaction gouvernementale

Et cette dernière d’ajouter que l’Interfédération a interpellé à maintes reprises les cabinets du ministre de l’Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, ainsi que du ministre-président, Adrien Dolimont. “Le secteur CISP ne peut plus attendre, le gouvernement doit respecter ses engagements sinon, clairement, des centres vont mettre la clé sous la porte et des travailleurs vont perdre leur emploi. Avec un effet boule de neige pour tous les demandeurs d’emploi qui sont actuellement en cours de formation… Un paradoxe alors que le retour à l’emploi est lui aussi annoncé comme l’une des priorités du gouvernement wallon”, pointe Anne-Hélène Lulling.

Les CISP sont au nombre de 157 en Wallonie. Ils forment et accompagnent chaque année plus de 14.000 demandeurs d’emplois.