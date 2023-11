Les 4 défis majeurs de la Wallonie

L’Union wallonne des Entreprises (UWE) a présenté ses priorités pour les élections régionales de juin 2024. Elle épingle quatre défis majeurs à relever: la mobilisation des talents, la transition énergétique, la recherche et une action publique efficiente.

« Emploi, énergie, innovation et action publique, ce sont les leitmotivs de l’UWE d’élection en élection », a expliqué le président de l’UWE, Pierre Mottet. « Nous devons collectivement prendre notre destin en main, ne pas avoir peur de l’avenir mais le construire avec détermination ».

Premier défi à relever selon l’UWE: la mobilisation des talents. Pas moins de 45.000 postes sont à pourvoir alors que la région recense 220.000 demandeurs d’emploi. « Nous devons doubler la capacité d’accompagnement en mobilisant le Forem mais en faisant également appel aux acteurs privés », a précisé la CEO de l’UWE, Cécile Neven.

Deuxième proposition, réduire le coût de l’électricité pour les entreprises qui s’engagent dans la décarbonation de leurs activités grâce à l’instauration d’un tarif de transition. « Pour l’instant, le coût de l’énergie handicape dangereusement la compétitivité de nos entreprises », selon Cécile Neven.

Troisième priorité, augmenter l’impact industriel local de la recherche et de l’innovation en maintenant la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les chercheurs.

Enfin, l’UWE entend améliorer les relations entre les entreprises et les administrations. « Elles sont marquées par la méfiance réciproque », a déploré Cécile Neven. « Il faut une relation apaisée, faciliter les démarches administratives et les procédures. Nous voulons que les permis soient plus lisibles et dématérialisés mais également octroyés plus rapidement » a-t-elle conclu.