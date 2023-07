Le chantier du siècle à Liège et les entreprises des quartiers concernés

De manière générale et même internationale, depuis 2020, le monde des entreprises est mis à rude épreuve. La pandémie et la crise en Ukraine ont laissé des traces et induit des changements de comportement durables du consommateur.

En 2023, les plus gros défis viennent principalement des hausses de coûts salariaux et des taux d’intérêts. Il découle de tout cela un problème global de pouvoir d’achat dégradé, ce qui n’est pas favorable aux entreprises. Enfin, les obligations de verdissement accéléré de l’économie vont de plus en plus se faire sentir dans les années à venir.

Le contexte local

Un chantier colossal, qui s’étend sur plusieurs quartiers et plusieurs années a inévitablement un impact important sur la vie locale d’une ville. Celui du tram à Liège a commencé en 2019 et prend tout doucement l’allure d’un monstre sans fin. Il génère de plus en plus de réactions acerbes et désabusées de la population locale et des navetteurs qui tentent malgré tout de circuler en voiture.

Mais quel est jusqu’ici son impact sur la vie des entreprises locales ?

Les quartiers impactés

Pour cette petite analyse, nous nous nous focaliserons sur les quartiers INS suivants :

BONNE-NOUVELLE, CAMPAGNE-DE-SCLESSIN, CATHEDRALE, CORONMEUSE-MORINVAL, DARCHIS, DROIXHE, FERONSTREE, FRAGNEE, HALLE DES FOIRES, JOSEPH-TRUFFAUT, LA GROTTE, MAGHIN, PARADIS, ROME, SAINT-CHRISTOPHE, SAINTE-MARIE, SAINT-JACQUES, SAINT-JEAN, SAINT-LAMBERT, SCLESSIN-CENTRE, STANDARD, TERRASSES, VAL-BENOIT et VERTE-VOIE.

Sur le site que la ville consacre au chantier ce sont ceux qui sont décrits comme étant impactés.

La population active

Commençons par planter le décor. La population actuelle des entreprises se répartit comme suit :

Entreprises actives en 07/2023 Quartiers INS Etablissements secondaires Sièges Total BONNE-NOUVELLE 141 469 610 CAMPAGNE-DE-SCLESSIN 26 76 102 CATHEDRALE 354 604 958 CORONMEUSE-MORINVAL 52 195 247 DARCHIS 255 595 850 DROIXHE 59 148 207 FERONSTREE 187 430 617 FRAGNEE 116 293 409 HALLE DES FOIRES 13 13 26 JOSEPH-TRUFFAUT 8 21 29 LA GROTTE 36 70 106 MAGHIN 108 329 437 PARADIS 181 437 618 ROME 93 353 446 SAINT-CHRISTOPHE 113 353 466 SAINTE-MARIE 266 743 1.009 SAINT-JACQUES 124 329 453 SAINT-JEAN 507 623 1.130 SAINT-LAMBERT 468 717 1.185 SCLESSIN-CENTRE 31 82 113 STANDARD 33 50 83 TERRASSES 110 292 402 VAL-BENOIT 40 113 153 VERTE-VOIE 26 53 79 Total 3.347 7.388 10.735

10.735 entreprises y sont donc actives. 7.388 y ont leur siège et 3.347 y exploitent au moins un établissement secondaire, mais ont leur siège ailleurs.

Les populations sont forcément différentes d’un quartier à l’autre, mais la densité globale est assez importante.

A titre d’illustration, la province de Liège compte 122.000 sièges d’entreprises et la ville entière en compte 26.000 au total.

L’évolution depuis 2019

Nous allons passer en revue 3 indicateurs principaux qui déterminent l’évolution d’une population d’entreprises : Les nouvelles entreprises, les arrêts d’activité (dont les faillites) et les déménagements entrants et sortants.

Voyons ce que ça donne.

Les starters

Starters Etablissements secondaires Sièges Total Taux de survie à 06/2023 2019 288 508 796 65,20% 2020 269 449 718 69,36% 2021 289 509 798 74,81% 2022 247 524 771 87,68% juin-23 96 221 317 98,11%

Globalement, il semble que de nouveaux entrepreneurs continuent à y croire et viennent s’installer dans les quartiers concernés. En 2021, année de rattrapage et de compensation post lock-down, les chiffres sont même équivalents à ceux de 2019, pourtant exceptionnelle pour tout le pays. Il semble que l’enthousiasme ralentisse toutefois en 2023.

Fin juin 2022, on comptait par exemple déjà 384 nouvelles installations. Alors que le premier semestre de l’année est en général le plus dynamique, on n’est qu’à 317 cette année. Si cela se confirme, c’est un peu inquiétant.

Mais le plus inquiétant est que le taux de survie pose manifestement aussi problème. Un an après leur installation, déjà 12% des entreprises ont du jeter l’éponge. Les pourcentages montent ensuite rapidement : 25% après deux années et plus de 30% ensuite. A peine deux tiers des entreprises tiennent plus de 4 ans.

Les arrêts

On vient de le voir, les jeunes entreprises ont un taux de survie problématique. Mais les entreprises qui arrêtent leurs activités sont bien plus nombreuses encore.

Arrêts Etablissements secondaires Sièges Total 2019 268 507 775 2020 243 660 903 2021 282 617 899 2022 251 634 885 juin-23 109 342 451

Au total de la période 2019 à 06/2023, ce ne sont pas moins de 3.913 entreprises qui ont arrêté leurs activités dans le secteur. Parmi les secteurs qui font la convivialité des quartiers, on compte 138 restaurants, 206 snacks, 215 cafés et bars, mais aussi 56 salons de coiffure et surtout 509 commerces de détail. Des vitrines qui se vident, ne trouvent pas forcément repreneur et anesthésient l’ambiance locale.

L’évolution globale est donc clairement à la décroissance :

Evolution Etablissements secondaires Sièges Total 2019 20 1 21 2020 26 -211 -185 2021 7 -108 -101 2022 -4 -110 -114 juin-23 -13 -121 -134

2019 est donc la dernière année de (très légère) croissance positive du tissu économique de la zone. Depuis lors, c’est la décroissance nette.

2023 semble même marquer une accélération du phénomène, puisque la perte nette des entreprises actives dépasse déjà les chiffres de 2021 et 2022. L’attractivité du centre de Liège est donc rudement mise à mal. 147 des 451 arrêts de 2023 concernent des indépendants (32,59%). Côté ambiance générale, les commerces tels que l’Horeca restent le plus touché avec 15 restaurants, 29 snacks et 30 cafés et bars. 8 salons de coiffure et 56 magasins ont aussi jeté l’éponge.

Les faillites

On notera par contre avec soulagement, que les faillites restent assez peu nombreuses.

Années Faillites 2019 131 2022 83 2021 77 2022 82 juin-23 59

C’est une tendance nationale d’ailleurs. On a globalement trop peu de faillites par rapport à la population active, ce qui a pour conséquence que beaucoup d’entreprises malades continuent leurs activités malgré leurs faiblesses structurelles et empêchent une saine reprise avec un tissu économique fort. Mais c’est un autre problème, qui dépasse largement le contexte analysé ici.

Ce qu’il faut déduire ici, c’est que les entreprises arrêtent avant d’être acculées à la faillite, ce qui n’est pas plus mal en soi.

Les déménagements

Cette dernière statistique semble pourtant vouloir inverser la tendance à la fuite des quartiers. A côté des nouvelles entreprises et des arrêts d’activités, il y a aussi les simples emménagements et déménagements. Quand on fait la différence entre ceux qui tentent leur chance et ceux qui partent, la décroissance semble s’être arrêtée :

Année Solde des déménagements 2019 -61 2020 -83 2021 -53 2022 22 juin-23 12

Même si la tendance générale est à la stagnation, on notera toutefois un tournant légèrement positif depuis 2022, qui se confirme en ce premier semestre 2023. Peut-être que certaines entreprises se disent qu’il est temps de prendre place et d’être opérationnel avant la renaissance promise après les travaux ?

Conclusion

Cumuler le chantier du siècle avec des crises mondiales successives est évidement un grand coup de malchance pour Liège. Personne ne pouvait prévoir en 2019 qu’une pandémie allait fermer temporairement les commerces un an plus tard, ni que la Russie allait entamer en 2022 une deuxième phase brutale de l’invasion de son voisin immédiat, aux portes de l’Union Européenne. Toujours est-il que ce chantier aggrave la situation pour les entreprises. Dans tout le pays, le nombre d’entreprise a toujours continué à croître, même en 2020. Ce n’est pas le cas à Liège.

Les défis restants sont nombreux.

Bien que le chantier entame sa 5e année, il est loin d’être terminé. Or, la durée use, c’est bien connu.

Il faudra ensuite réaménager pour rendre attractif. Le plan de mobilité sera crucial. Il n’y a qu’à voir ce qu’il se passe à Bruxelles pour en mesurer l’importance.

Et puis il y a le bâti, généralement ancien, qu’il faudra rénover pour répondre aux normes énergétiques actuelles.

Enfin, il y a aussi les défis purement entre les mains des entreprises elles-mêmes : répondre aux besoins d’une clientèle qui évolue rapidement, achète en ligne, a son pouvoir d’achat rogné et change ses priorités.