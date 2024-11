La Wallonie cherche une solution pour les 3 villes sans financement

Liège, Charleroi et Mons sont toujours en quête de financement dans le cadre du Plan Oxygène, destiné à aider les 27 communes et villes wallonnes les plus en difficulté.

La Région examine différentes pistes. “Mais on ne trouve pas 233,895 millions d’euros – le montant total nécessaire – sous le sabot d’un cheval”, a indiqué jeudi le ministre wallon des Pouvoirs locaux, François Desquesnes. Le dossier était sur la table du gouvernement régional ce jeudi.



Rétroactes: initialement, seule ING avait remis une offre de financement, mais uniquement pour la tranche 2024 et pour un montant de 82,2 millions sur les 356 millions sollicités, permettant de couvrir les besoins de 20 communes.



Face à cette situation, un deuxième marché-cadre a été lancé. Cette fois, c’est Belfius qui y a répondu en acceptant de prêter 26,8 millions d’euros à quatre communes supplémentaires (Verviers, La Louvière, Ath et Namur).



Les villes de Liège, Charleroi et Mons, elles, restent sur la touche, leur besoin de financement s’élevant à quelque 233,895 millions d’euros, dont 20 millions pour Mons et le reste étant équitablement réparti entre les deux métropoles wallonnes les plus endettées.



“C’est un signal d’alarme et un travail très compliqué pour la Région car une telle somme ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval. Cette situation implique que nous travaillions avec tous nos leviers d’action”, a pointé François Desquesnes au cours d’une conférence de presse.

Prêt de la Région



“Nous examinons toutes les pistes”, dont celle d’un prêt de la Région – qui aurait elle-même emprunté auprès des banques – aux villes concernées. “C’est une des pistes mais ce n’est pas la seule”, a ajouté le ministre, sans en dire davantage.



“Nous sommes là pour trouver des solutions. L’objectif est d’y parvenir avant le 31 décembre prochain”, a renchéri le ministre-président Adrien Dolimont. “Toutefois, “il est temps que les grandes villes se demandent ce qu’elles peuvent faire pour la Wallonie et pas seulement ce qu’on peut faire pour elles”, a-t-il averti.



Quant à la question de savoir si Belfius a bel et bien refusé de financer la ville de Mons en raison de l’arrivée du PTB au sein de la majorité – ce que rapportent différents médias ce jeudi -, le libéral n’y a pas répondu. “Ce n’est pas à nous à réagir. Ce que je peux dire, c’est que le réflexe d’une banque quand elle prête de l’argent, c’est de s’assurer de la solvabilité” des emprunteurs, a-t-il dit.



En attendant, le gouvernement wallon s’est accordé ce jeudi pour revoir les conventions tripartites qui lient la Région, les banques et les communes. “Nous les voulons dorénavant plus claires et plus précises. Le suivi sera renforcé et la transparence sera améliorée”, a expliqué François Desquesnes.



Enfin, la poursuite du soutien régional aux sept grandes villes wallonnes pour 2024 a également été acté, de même que les subsides aux actions “Perspectives de Développement urbain” pour un montant de 12,26 millions d’euros.