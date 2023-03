Enseignement: désaffection d’élèves dans la filière de la construction

La filière technique de notre enseignement, et plus particulièrement celle liée aux métiers de la construction, peine à attirer les élèves, et ce malgré la solide pénurie de main-d’œuvre et des salaires très attractifs et parmi les plus hauts de l’industrie au sens large.



Un problème multifactoriel lié à la réputation de ces métiers, à l’absence d’une véritable politique de sensibilisation et d’une orientation ad hoc lors des études sont à la source de ce désamour des jeunes pour la filière de la construction.

La semaine dernière, nos confrères de L’Echo, sur base du cadastre du qualifiant de 2021 (derniers chiffres disponibles), ont objectivé cette désaffection dans l’enseignement. Entre 2016 et 2021, le nombre d’élèves a chuté de 16% et même de 30% en 10 ans. Ainsi, cette année-là, il n’y avait plus que 3.882 élèves inscrits dans les cinq filières construction (bois, équipement, parachèvement, etc.) en Wallonie.

La même année, Actiris recensait 7.000 postes disponibles dans le secteur. Cerise sur le gâteau: la filière compte aussi un solide pourcentage de déperdition: 60% des inscrits ne finissent pas ou changent d’orientation une fois le diplôme obtenu.