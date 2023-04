Décès de l’ancien ministre Paul Furlan à l’âge de 60 ans

Paul Furlan, ancien ministre des Pouvoirs Locaux, du Tourisme, de l’Energie et du Logement, est décédé ce lundi 10 avril 2023 à l’âge de 60 ans après plusieurs mois de lutte contre le cancer. L’information est confirmée par la bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem, tandis que les réactions du monde politique pleuvent sur les réseaux sociaux.

Paul Furlan était principalement connu pour sa fonction ministérielle qu’il avait occupée de 2009 à 2017. Cependant, il avait dû démissionner de son poste suite au scandale Publifin, une intercommunale où des élus percevaient des sommes exorbitantes pour des réunions. Il avait alors été mis en cause pour sa responsabilité politique en tant que responsable de tutelle, qui aurait dû détecter et prévenir ces pratiques déviantes.

« Le cancer aura eu raison de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre », indique lundi la ministre wallonne Christie Morreale. Les Jeunes Socialistes de Charleroi et Thuin ont rendu hommage quant à eux à « un cœur énorme et une passion engagée ». « Il aura marqué la scène politique wallonne en prônant la solidarité et la justice sociale », ajoutent-ils. Paul Furlan a également été bourgmestre de la ville de Thuin.