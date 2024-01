Caterpillar: appel à projets liant dès février

Une trentaine d’entreprises ont marqué un intérêt pour l’ancien site de Caterpillar. Elles sont maintenant invitées à préciser et confirmer leurs intentions.

Le ministre de l’Economie Willy Borsus a annoncé au Parlement wallon que la Région allait

relancer un nouvel appel à projets, concernant l’ancien site de Caterpillar à Gosselies. Il fera suite à

celui lancé l’automne dernier et à travers lequel une trentaine d’entreprises avaient manifesté leur

intérêt pour un éventuel investissement sur ce lieu.

Ces marques d’intérêt ont été analysées et, sur cette base, un masterplan d’aménagement du site

(93 ha, en bordure de l’autoroute et de l’aéroport) a été réalisé, afin « que la programmation

répondent aux besoins présumés des entreprises intéressées », a déclaré Willy Borsus, interrogé par

le député Christophe Clersy (Ecolo). « Je rencontrerai cette semaine la task force (les forces vives

locales comme Igretec, Sambrinvest ou Biopark, NDLR) et mon ambition est qu’un appel à projets,

liant cette fois, soit lancé dès le mois de février, poursuit le ministre. La sélection des projets retenus

devrait s’opérer à la fin du mois de mai. Je pense que nous aurons alors considérablement avancé

pour le futur de ce site industriel. »

La task force avait choisi l’option d’une division de la petite centaine d’hectares de l’ex-site de

Caterpillar en trois zones : une extension du Biopark, un espace pour l’industrie (y compris la

logistique) et un troisième à finalité touristique ou de loisirs. Parmi les marques d’intérêt transmises

l’an dernier, il y avait notamment un parc d’attraction autour du personnage de Spirou, deux data

centers, du reconditionnement électrique de moteurs de camion ou une usine de biométhanisation.