Baisse des droits d’enregistrement en Wallonie: “une impasse pour les jeunes ménages et les classes moyennes”

La réforme des droits d’enregistrement adoptée en dernière lecture jeudi par le gouvernement MR-Les Engagés est “un cadeau aux plus riches mais une impasse pour les jeunes ménages et les classes moyennes”, a dénoncé, dans un communiqué, le groupe socialiste au parlement wallon. Celui-ci déposera lundi, sur la table de l’assemblée régionale, sa propre proposition, “plus équitable et plus efficace”.

Si les socialistes soutiennent une baisse de ces droits d’enregistrement facilitant réellement l’accès au crédit et à la propriété pour ceux qui en sont exclus, la réforme de la majorité “est une occasion manquée puisqu’elle rate sa cible annoncée et est socialement injuste”, estiment-ils.



Pour le parti, la réduction des taux à 3%, proposée par le gouvernement est en effet “insuffisante pour constituer un véritable soutien aux ménages qui n’arrivent pas aujourd’hui à réunir les fonds pour obtenir leur prêt. La réforme privilégiera par contre particulièrement ceux qui ont déjà un pouvoir d’achat conséquent, créant ainsi un couteux effet d’aubaine.”

Des biens dont la valeur dépasse 350.000 euros

Selon les chiffres avancés par le PS, la réduction annoncée “profitera principalement aux ménages capables d’acquérir des biens dont la valeur dépasse 350.000 euros, alors que le prix moyen d’une habitation en Wallonie est de 243.000 euros en 2024”.



Ainsi, pour l’achat d’un logement modeste d’une valeur de 150.000 euros par une personne seule, le gain de la réforme sera de 2.100 euros seulement. A contrario, lorsqu’un couple achètera un bien d’une valeur de 550.000 euros, le gain de la réforme sera de 49.000 euros. “Cela signifie que pour un bien 3,5 fois plus cher, le gain sera pratiquement 60 fois supérieur”, s’insurgent les socialistes.



“Le PS s’oppose donc à cette réforme qui, sous couvert de simplification, ne fait qu’aggraver les inégalités dans l’accès à la propriété, au lieu de les réduire”, a conclu le parti.