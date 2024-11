70% des patrons wallons inquiets du contexte géopolitique consécutif au retour de Trump

La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec un programme axé sur le protectionnisme et des mesures fiscales pro-américaines, suscite une vive inquiétude chez les CEO wallons. C’est ce qui ressort du point conjoncturel d’AKT for Wallonia. Ils lancent “un appel fort aux politiques”.

La réélection de Donald Trump est un électrochoc pour l’Europe, c’est aussi une source d’inquiétude pour les entreprises de Wallonie. Si les CEO interrogés cette semaine dans Trends Tendances préfèrent voir la bouteille à moitié pleine, le “point conjoncturel” de AKT for Wallonie, organe représentant les entreprises de Wallonie, donne un ton plus négatif, ce jeudi.

Selon une enquête récente menée par AKT for Wallonia, près de 70% des entrepreneurs wallons se disent préoccupés par ce contexte géopolitique incertain. La moitié d’entre eux anticipent un impact négatif sur leur activité, soulignant les difficultés accrues pour maintenir leur compétitivité à l’échelle internationale.

“Redoubler d’efforts”

“Le retour de Donald Trump à la présidence américaine nous appelle à redoubler d’efforts pour recréer un cadre favorable à l’entrepreneuriat et au développement de l’activité économique en Europe, en Belgique… et en Wallonie, insiste Frédéric Panier, nouveau CEO de AKT. Malgré les défis qui s’accumulent, les entreprises wallonnes restent optimistes sur le potentiel de notre région. La feuille de route du gouvernement wallon va globalement dans la bonne direction ; il s’agit maintenant de la mettre en œuvre.”

La Wallonie affiche une activité économique stable depuis deux ans, mais les perspectives restent très timides, bien que le spectre d’une récession soit pour le moment écarté, constate l’organisation. “Si les prévisions d’embauche demeurent légèrement positives, elles restent freinées par le différentiel de coût salarial persistant avec les pays voisins. Les investisseurs, quant à eux, gardent une certaine confiance, notamment en raison d’un contexte monétaire plus favorable avec des taux d’intérêt à la baisse.”

Mais “la conjoncture internationale ne laisse guère de place à l’optimisme”. Les promesses radicales de Donald sous la forme de baisses d’impôts massives, et des tarifs douaniers élevés est de nature à affecter négativement les exportations vers les Etats-Unis. “La concurrence croissante des BRICS (et en particulier de la Chine) met par ailleurs des pans entiers de l’industrie européenne dans une situation de plus en plus complexe”, ajoute AKT.

Un appel aux politiques

C’est peu dire que l’Europe doit se ressaisir, d’urgence.

Les entrepreneurs wallons lancent “un appel fort aux autorités publiques, wallonnes, belges et européennes”. “L’Europe doit redéfinir rapidement une stratégie industrielle ambitieuse, en phase avec ce nouveau contexte géopolitique, pour assurer sa souveraineté économique et relancer l’économie européenne, disent-ils. Au niveau belge, il est urgent que les négociations fédérales (qui durent depuis maintenant plus de 150 jours) aboutissent. ”