150 radars fixes seront installés en 2025 sur les routes wallonnes

En 2025, 150 radars fixes seront installés sur les routes wallonnes : 100 radars ponctuels qui contrôleront la vitesse à un endroit précis, 40 radars tronçons et 10 radars de contrôle aux feux de signalisation, a confirmé mercredi, en séance plénière du Parlement wallon, le ministre régional de la Mobilité, François Desquesnes

“C’est un nombre de radars équivalent à 2024 mais inférieur aux 250 demandes émanant des bourgmestres et des zones de police”, a-t-il précisé.

“Si le déploiement des radars ne peut pas suivre les demandes des autorités locales, c’est en raison de difficultés de traitement en lien avec les capacités de la police et de la justice”, a ajouté le ministre Desquesnes en rappelant qu’un décret de 2019 prévoit la transformation des petits excès de vitesse en amendes administratives.

“Mon souhait, c’est que nous puissions activer le plus rapidement possible le traitement de ces petites infractions par l’administration wallonne afin de désengorger les services de police et de justice”, a-t-il conclu.

D’ici la fin de la législature, le gouvernement compte installer près de 600 radars supplémentaires.