Wallonie: le budget 2025 adopté

L’ajustement 2024 et le budget 2025 de la Wallonie ont été adoptés, vendredi après-midi, en commission des affaires générales et du budget. La majorité a voté en faveur des textes. Le PS s’est abstenu sur l’ajustement 2024 et a voté contre le budget 2025. Le PTB s’est opposé aux deux projets de décret. Ecolo, lui, ne vote pas en commission.

Après avoir réinterrogé le ministre de la Mobilité François Desquesnes sur la baisse de la taxe de mise en circulation pour les voitures électriques et sur la rénovation des écluses dans le cadre du programme européen Seine-Escaut, les députés régionaux ont à nouveau pu s’exprimer sur les décrets budgétaires proprement dits. L’occasion pour l’opposition de redire tout le mal qu’elle pense du budget 2025. “Un exercice sans ambition, qui pèse sur les citoyens, qui ne permettra pas de créer de l’emploi et qui n’investit pas pour construire une Wallonie plus solidaire, plus performante”, a ainsi résumé la cheffe de file du PS au parlement régional, Christie Morreale. “Vous semblez faire croire que les économies serviront à un retour à l’équilibre en 2029 alors que vous aggravez le déficit par les choix que vous faites. Comment allez-vous financer la réforme des droits de succession? Quid du plan de relance? Certains de vos ministres n’assument pas les économies. Faut-il en déduire que ce n’est pas un budget vérité et qu’il faudra attendre l’ajustement 2025 pour y voir clair?”, a ajouté la socialiste. “Bien sûr il faut revenir à une trajectoire soutenable, assainir les finances régionales mises à mal par la succession de crises. Mais il faut veiller à ce que les choix d’économies ne cassent pas la dynamique du déploiement wallon et préserve la cohésion sociale”, a-t-elle encore dit.

“Un budget qui va augmenter les injustices”

Beaucoup plus bref, Jori Dupont, pour le PTB, a dénoncé un budget “qui ne fait qu’appliquer une austérité aveugle et complètement idéologique”. Enfin, pour Ecolo, Stéphane Hazée a déploré “un budget qui va augmenter les injustices”, notamment en matière de logement. “Nous constatons aussi un trou noir sur un certain nombre d’enjeux écologiques, en matière notamment de primes énergie, de mobilité, de préservation de la nature, …”, a-t-il regretté en insistant par ailleurs sur “l’urgence de donner des signaux clairs aux personnes concernées par la suppression des subventions facultatives”. Quant à la culture de l’évaluation prônée par la majorité MR-Engagés, “elle s’apparente plutôt à une appréciation discrétionnaire de la part du gouvernement”, a conclu le chef de fil des écologistes. Adoptés en commission, les décrets budgétaires seront soumis au vote du parlement réuni en séance plénière dans un peu moins de deux semaines.