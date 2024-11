Vandenbroucke : “Nous devrons chercher des moyens afin d’investir dans le personnel soignant”

Le prochain gouvernement devra trouver des moyens pour le personnel des soins de santé mais cela ira de pair avec des réformes, a expliqué jeudi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), à la Chambre.

Des milliers de travailleurs du non-marchand ont défilé dans la matinée dans les rues de Bruxelles pour demander plus de moyens et d’attention pour leur secteur. Parmi eux, se trouvaient de nombreux soignants qui dénoncent la pénurie de personnel qu’ils vivent et leurs conditions de travail.

En écho à cette manifestation, Sarah Schlitz (Ecolo-Groen), Steven Coenegrachts (Open Vld), Daniel Bacquelaine (MR), Sofie Merckx (PTB) et Marie Meunier (PS) ont interrogé le ministre du gouvernement en affaires courantes, également l’un des négociateurs principaux de son parti pour la formation d’un gouvernement fédéral. Non seulement sur la situation actuelle des travailleurs du secteur mais aussi sur le sort que leur réservera la prochaine majorité.

M. Vandenbroucke a rappelé les avancées obtenues sous la législature passée et les réformes lancées. Le travail devra se poursuivre sous cette législature. “Même si les marges sont très limitées, même si nous devons passer par une période de remise en ordre du budget, nous devrons chercher des moyens afin d’investir dans le personnel soignant”, a-t-il souligné. “La manifestation est un signal important pour tout qui exerce des responsabilités dans ce pays”.

Ces investissements iront de pair avec des réformes, de manière par exemple à mieux utiliser le personnel des soins, en leur confiant des tâches jusqu’à présent réservées aux médecins mais aussi en les déchargeant d’autres tâches, ou en réformant le régime de financement des hôpitaux, aujourd’hui fondé sur la prestation.