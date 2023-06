USA: les taux de la Fed devraient repartir à la hausse, selon Jerome Powell

La Fed devrait reprendre ses hausses de taux, après la pause marquée la semaine passée, a de nouveau laissé entendre mercredi son président, Jerome Powell, martelant que « presque tous » les responsables de l’institution anticipent de devoir les relever encore d’ici la fin de l’année.

« Presque tous » les responsables de l’institution – gouverneurs et présidents d’antennes régionales – « s’attendent à ce qu’il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année », a indiqué Jerome Powell devant des élus de la Chambre des représentants, lors de son audition semi-annuelle devant une commission.

Les taux désormais compris dans la fourchette de 5 à 5,25%

La Fed a, le 14 juin, marqué une pause dans ses hausses du taux directeur, pour la première fois depuis mars 2022, et après 10 relèvements, de 5 points au total. Les taux sont désormais compris dans la fourchette de 5 à 5,25%.

« Lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu d’où nous arrivions et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent » de maintenir les taux à leur niveau, pour « permettre » aux responsables de la Fed « d’évaluer l’information et ses implications pour la politique monétaire« , a souligné Jerome Powell. La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.