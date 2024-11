USA: grèves et ouragans font chuter les créations d’emplois en octobre

Les créations d’emplois ont ralenti fortement et bien plus qu’attendu en octobre aux États-Unis, sous l’effet cumulé de grèves et de deux ouragans. Cette nouvelle pourrait peser sur le camp démocrate à quatre jours de l’élection présidentielle, malgré un taux de chômage stable à 4,1%.

En octobre, 12.000 emplois seulement ont été créés, a annoncé vendredi par le département du Travail, quand les analystes en attendaient 110.000, selon le consensus de Market Watch. Les créations d’emplois d’août et septembre ont par ailleurs été révisées à la baisse, respectivement à 78.000 et 223.000, soit au total 112.000 emplois créés de moins qu’annoncé précédemment.

Reste à voir, avec les chiffres du mois prochain, si cette baisse des créations d’emploi en octobre pourrait être le signe d’un ralentissement plus général dans le marché de l’emploi et l’économie. Après des craintes de récession en été, ces derniers mois il était plutôt apparu que l’économie américaine restait résiliente.