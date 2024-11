Une éventuelle vente d’Ethias ? “On ne doit pas avoir de tabou”(Dolimont)

“On a ouvert la porte à l’analyse de la mise en vente d’Ethias”, a annoncé Adrien Dolimont. “Mais ce n’est pas pour autant que cela sera fait demain”, a-t-il tempéré.

L’assureur Ethias appartient à parts égales au fédéral, via la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPIM), la Flandre et la Wallonie (31,66% chacun) et à la holding EthiasCo (5%) dans laquelle participent les communes. “On ne doit pas avoir de tabou” sur une éventuelle vente de l’assureur, a indiqué le ministre-président wallon dimanche sur le plateau de RTL-TVi. Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement MR-Engagés entendait passer en revue “l’ensemble des participations qu’il détient directement ou indirectement dans des sociétés commerciales afin d’identifier la stratégie de celles-ci et la mesure dans laquelle elles contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques du gouvernement.”

Deux balises

Dimanche, Adrien Dolimont (MR) a posé deux balises : le maintien de l’emploi – Ethias compte plus de 5.000 collaborateurs – et le maintien de l’ancrage wallon, le siège social de l’entreprise se situant à Liège. “Ce que l’on doit surtout se poser comme question, c’est comment pouvoir leur permettre de se développer avec un rôle industriel fort sur l’écosystème wallon”, a-t-il déclaré. Le ministre-président a par contre exclu toute vente de l’entreprise de fabrication d’armes de la FN Herstal, détenue à 100% par la Région wallonne.