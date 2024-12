Un week-end de négociations “non stop” pour l’Arizona

Après une journée de vendredi consacrée à la sécurité, les représentants de la N-VA, du MR, de Vooruit, des Engagés et du CD&V se retrouveront “non stop” tout le week-end pour discuter une nouvelle fois du budget et de la “super note” du formateur Bart De Wever. Cette note, remaniée mi-novembre afin de ramener Vooruit autour de la table comprend notamment trois réformes importantes : marché du travail, fiscalité et pensions.

Un accord sur ce point dimanche n’est “pas impossible”, indiquait-on vendredi midi dans l’entourage de certains négociateurs. Dans l’après-midi, on se montrait plus prudent. Une source mettait en doute le fait d’aboutir à un accord partiel sur le budget avant mardi, même si “l’espoir fait vivre”. Une autre source se montrait encore plus catégorique et assurait qu’un accord d’ici mardi était “irréaliste”, non pas parce que l’ambiance est mauvaise, mais parce qu’il reste encore beaucoup de travail. Aucune plénière n’est d’ailleurs annoncée pour samedi. Le week-end dernier, les présidents des cinq partis avaient déjà abordé la question du budget. S’ils n’étaient pas parvenus à un accord dans la nuit de dimanche à lundi, des pas avaient été franchis lors d’une négociation qualifiée de constructive. Il était alors question d’un effort de 18 milliards d’euros pour redresser les finances publiques. Deux tiers de cet effort serait réalisé par une réduction des dépenses et un tiers par d’autres mesures. Un tiers de ces “autres mesures” concernerait “la contribution des épaules les plus larges”, thème cher aux socialistes flamands. Cette semaine, les groupes de travail se sont à nouveau réunis pour repasser en revue les grandes réformes socio-économiques.

Kern sur les soins de santé lundi

Ce week-end, le travail se poursuivra “non stop”, mais la tenue d’une réunion plénière avec les présidents de partis, annoncée initialement, reste hypothétique. Samedi, le travail technique se poursuivra. Les présidents de partis ne seront pas autour de la table, mais un représentant politique et un technicien par parti. Pour l’instant, seuls des entretiens bilatéraux entre le formateur et les présidents de partis sont prévus pour dimanche. “En fonction des progrès”, une séance plénière pourrait suivre. L’agenda des discussions de la semaine prochaine dépendra de l’avancée des travaux dimanche. Un accord sur le budget et la super-note ne signifierait toutefois pas l’imminence d’un accord global de gouvernement. D’autres thématiques doivent encore être abordées. Le formateur Bart De Wever est attendu chez le Roi pour un nouveau rapport de sa mission mardi prochain, le 10 décembre. En attendant, la commission des Finances et du Budget de la Chambre doit voter mercredi prochain les douzièmes provisoires pour les trois premiers mois de l’année 2025. Quant à l’approbation du budget des soins de santé 2025, le gouvernement en affaires courantes a prévu un kern à ce sujet lundi.