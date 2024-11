Une enquête européenne de grande envergure a permis de démanteler un réseau de faussaires… actif notamment dans le Brabant wallon. Plus de 2.000 fausses œuvres d’art ont été saisies et 38 personnes arrêtées.

L’existence d’un réseau international de contrefaçon d’œuvres d’art, aussi actif dans le Brabant wallon, a été révélée lundi par l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). La plateforme évoque la saisie de 2.000 œuvres d’art contemporain pour un préjudice potentiel de 200 millions d’euros.

Une enquête a été menée conjointement, dès mars 2023, par les autorités judiciaires belges, espagnoles, françaises et italiennes, contre un réseau criminel de contrefaçon de plus de 2.000 œuvres d’art contemporain. Le volet belge de l’enquête a été géré au niveau des instances judiciaires du Brabant wallon, par le biais de la zone de police de La Mazerine qui couvre les territoires des communes de La Hulpe, Lasne et Rixensart.

Les objets d’art retrouvés comprennent de fausses œuvres d’artistes célèbres tels que Banksy, Andy Warhol, Pablo Picasso, Joan Miró, Francis Bacon, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Claude Monet, Vincent van Gogh ou encore Salvador Dali.

Les devoirs d’enquêtes sur les contrefaçons ont révélé l’existence d’un réseau de faussaires en Espagne, en France et en Belgique. Une fois les fausses œuvres d’art produites, le réseau travaillait avec plusieurs maisons de vente aux enchères complices en Italie pour vendre les pièces. Pour assurer la crédibilité des ventes aux enchères, des expositions étaient organisées dans toute l’Italie et un catalogue des œuvres d’art était publié.

Des perquisitions ont notamment conduit à la découverte d’ateliers de falsification et à la saisie d’un millier de fausses œuvres d’art et de plus de 500 faux certificats et cachets d’authenticité. L’enquête a mené à l’inculpation de 38 suspects du réseau de falsification. « En empêchant ces œuvres d’arriver sur le marché, les autorités ont évité une perturbation majeure du secteur des ventes aux enchères d’œuvres d’art », a indiqué lundi Eurojust.