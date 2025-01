La réforme fiscale proposée par Bart De Wever dans sa “super-note” vise à moderniser le marché du travail, encourager l’emploi et soutenir l’entrepreneuriat. Elle propose plusieurs changements pour les PME, les TPE et les indépendants, rapporte L’Echo.

La réforme fiscale de Bart De Wever qui a fuité dans la presse vise à améliorer la flexibilité et à alléger les charges administratives tout en offrant davantage de protection et de sécurité aux travailleurs, rapporte L’Echo.

La réglementation serait assouplie pour le travail de nuit et du dimanche. La “super note” prévoit de supprimer l’interdiction du travail du dimanche, de nuit et les jours fériés. Le travail de nuit commencerait à minuit, et les horaires flexibles ne nuiraient pas au pouvoir d’achat des travailleurs concernés.

Les flexi-jobs utilisés dans plusieurs secteurs verraient leur plafond annuel augmenté de 12.000 à 15.000 euros, avec un salaire horaire maximal passant de 17 à 21 euros. Les étudiants pourraient travailler jusqu’à 600 heures par an dès 15 ans. De plus, le travail intérimaire pourrait devenir à durée indéterminée.

Réduction de la paperasse

Le gouvernement souhaite aussi simplifier les démarches administratives pour les patrons et réduire le nombre de rapports obligatoires. Il sera aussi étudié la possibilité de rendre les cotisations sociales des indépendants mensuelles, tout en maintenant le paiement trimestriel.

Incapacité de travail des indépendants

Plusieurs idées sont encore explorées dans la “super note” rapporte encore L’Echo pour améliorer la situation des indépendants malades, et notamment la gestion de leur statut administratif en cas d‘incapacité prolongée. Est aussi évoquée l’introduction d’un système d’incapacité partielle pour les travailleurs indépendants.