Surprise du PIB chinois, mais…

Le PIB chinois a augmenté plus rapidement que les estimations, lors du quatrième trimestre. Mais ce ne serait pas encore le signe d’une grande relance.

Surprise dans les chiffres publiés par l’office chinois des statistiques ce vendredi.

Le PIB est en hausse de 5,4% sur le quatrième trimestre . C’est mieux que l’estimation des économistes, et c’est la hausse la plus importante de l’année.

. C’est mieux que l’estimation des économistes, et c’est la hausse la plus importante de l’année. Le PIB de 2024 est ainsi porté à 5% , et atteint les objectifs fixés par Pékin en début d’année. C’est moins que les 5,4% atteints sur l’année 2023 (qui ont d’ailleurs été revus par la suite, à 7,4%, plus tard en 2024).

, et atteint les objectifs fixés par Pékin en début d’année.

D’autres données économiques ont aussi été plus élevées que les estimations :

Les ventes de détail (en décembre, par rapport à décembre 2023) sont en hausse de 3,7%. Les économistes tablaient sur 3,5%.

(en décembre, par rapport à décembre 2023) sont en hausse de 3,7%. Les économistes tablaient sur 3,5%. La production industrielle atteint 6,2% en décembre (contre une estimation de 5,4%). L’écart entre les deux montre un manque d’équilibre entre la production et la consommation.

atteint 6,2% en décembre (contre une estimation de 5,4%).

D’autres chiffres encore ont fait moins bien que les estimations, ou sont un signe négatif.

L’investissement des entreprises dans les actifs fixes (estimé à 3,3%) est an hausse de 3,2%.

L’ investissement dans l’immobilier est même en baisse de 10,6% – une baisse qui s’accélère, par rapport aux chiffres du reste de l’année.

de 10,6% – une baisse qui s’accélère, par rapport aux chiffres du reste de l’année. Le chômage a augmenté de 0,1 point à 5,1%.

de 0,1 point à 5,1%. Le revenu disponible des résidents urbains est en hausse de 4,4%, soit moins que la hausse du PIB.

Les aides publiques font-elles effet ?

En septembre, Pékin avait annoncé des aides pour relancer l’économie. La question derrière ces données est donc si ces aides commencent à porter leurs fruits. La réponse est plutôt mitigée.

“Le changement d’orientation politique en septembre de l’année dernière a aidé l’économie à se stabiliser au quatrième trimestre, mais il faut des mesures de relance importantes et persistantes pour stimuler l’élan économique et soutenir la reprise”, analyse Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, dans une note relayée par CNCB.

En bourse, il n’est pas très clair non plus comment ces données sont à interpréter. Le Hang Seng et le CSI 300 clôturent tous deux en hausse de 0,31% et le yuan remonte légèrement face au dollar, à 7,34 (pour un USD). Au Japon, en Corée et en Australie, les indices finissent légèrement dans le rouge. En Europe, l’Euro Stoxx est en hausse de près de 0,4% après une heure de négociations environ.

La Chine, de son côté, ne se montre pas très optimiste : lors de la conférence de presse, le Bureau des statistiques annonce que “la capacité des consommateurs à dépenser reste faible, et l’impact défavorable des facteurs externes pourrait s’aggraver en 2025.” La priorité serait donc de favoriser les dépenses. Mais le Bureau s’attend à une “hausse modérée” de l’inflation (qui gravite autour de zéro ces derniers mois).