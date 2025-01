Les présidents de partis doivent mettre de côté “les promesses électorales irréalisables et impayables” et prendre leurs responsabilités dans les négociations pour la formation d’un gouvernement, a commenté le président du Voka, Rudy Provoost, lundi soir à Bozar à Bruxelles, à l’occasion de la réception de Nouvel An de l’organisation patronale flamande. “L’impasse actuelle relève de la négligence coupable”, estime-t-il.

“La plus grave crise depuis des années”, a dépeint M. Provoost, à propos de la situation des grandes entreprises industrielles et des PME qui en dépendent. “Le malaise est profond et d’origine multiple. Il est alimenté par une demande en berne, une pression réglementaire exorbitante, des taxes trop élevées et un handicap salarial qui se creuse avec nos pays voisins, ce qui réduit notre compétitivité ainsi que la rentabilité de nos entreprises”, a déclaré le président du Voka, qui représente quelque 18.000 sociétés.

Respecter le mandat démocratique de l’électeur est un devoir moral; l’impasse actuelle est de la négligence coupable Rudy Provoost le président du Voka

Un “leadership politique résolu” est indispensable aujourd’hui, selon lui, alors qu’un gouvernement se fait toujours attendre, sept mois après les élections. Actuellement, cinq partis négocient la formation d’un nouveau gouvernement fédéral: la N-VA, Vooruit, le CD&V, le MR et Les Engagés.

Céder la place à une vision commune



“Les présidents de partis réunis autour de la table doivent rapidement se rendre compte que l’impact politique ne se mesure pas au nombre de voix engrangées, mais dans le fait de mettre en œuvre une politique; que le vrai leadership politique ne divise pas mais rassemble; que les chevaux de bataille de chaque parti et les promesses électorales irréalisables et impayables doivent céder la place à une vision commune et à un accord de coopération durable”, insiste M. Provoost. “Respecter le mandat démocratique de l’électeur est un devoir moral; l’impasse actuelle est de la négligence coupable.”

Concrètement, le Voka appelle à un gouvernement fédéral qui procède à des économies ciblées, sans s’attaquer au patrimoine et en évitant d’augmenter les impôts. Des réformes structurelles du marché du travail et de la fiscalité sont indispensables. “Rendre le travail plus rémunérateur, les entreprises plus attrayantes et les investissements plus intéressants vont de concert”, ajoute-t-il.