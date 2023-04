Resa et Nethys se séparent

Il y a aura sous peu deux intercommunales complètement séparées mais avec les mêmes actionnaires: les communes et la province de Liège

L’information a été révélée par nos confrères du Soir : Resa s’apprête à prendre son autonomie totale et à quitter le groupe Nethys/Enodia. Nos confrères font état d’une décision politique pour mettre définitivement fin à des soucis de gouvernance et de tutelle suite aux différents décrets pris par le législateur wallon dans la foulée des affaires de sinistre mémoire.

Le projet n’est pas encore écrit, ni voté, ni même accepté officiellement par Enodia mais cela ne devrait pas tarder tant il s’agit de la suite logique de l’histoire et d’une évolution normale, voire même quasi obligatoire, pour Resa vu les différentes régulations. En d’autres termes, il y a aura sous peu deux intercommunales complètement séparées mais avec les mêmes actionnaires, à savoir les communes et la province de Liège : Resa, spécialisée dans la distribution de gaz et d’électricité, et Enodia avec Nethys, sa filiale d’investissements.

Lire aussi | Enodia remet un avis conforme pour le rachat de Win par NRB

Les uns et les autres espèrent voir l’opération finalisée d’ici à la fin de l’année. Cette autonomisation va aussi permettre à Resa de se positionner dans la transition énergétique et ses différents métiers, une évolution aujourd’hui rendue compliquée par l’implication d’Enodia dans le secteur de l’énergie (entre autres via Elicio).