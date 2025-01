Eurostat a publié ce mardi ses dernières statistiques d’inflation dans la zone euro, concernant l’évolution des prix entre décembre 2023 et décembre 2024.

Eurostat utilise l’indice harmonisé des prix à la consommation, un indice qui permet de comparer l’évolution des prix dans les différents pays et qui est un peu différent de l’indice national des prix à la consommation que publie le SPF Economie. Et de nouveau, dans cette comparaison internationale, la Belgique est parmi les pays qui affichent l’inflation la plus forte. Avec une hausse des prix de 4,4%, elle se situe juste derrière la Croatie, qui affiche une inflation de 4,5%. Nos voisins font mieux pour juguler les prix. L’inflation est de 3,9% aux Pays-Bas, 2,8% en Allemagne, 1,8% en France et 1,6% au Luxembourg. Un mois plus tôt, l’inflation belge était la plus élevée de la zone euro, à 5%.

Prix de l’énergie

Ce sont toujours les mêmes paramètres qui font que notre pays reste sur le podium.

Le premier est le prix de l’énergie. « La principale raison pour expliquer que la Belgique est ainsi championne de l’inflation dans la zone euro, c’est que les prix de l’énergie ont augmenté de 13,5% entre décembre 2023 et décembre 2024, alors qu’ils ont peu augmenté ou même baissé chez tous les autres pays de la zone euro pour lesquels des statistiques sont déjà disponibles, souligne Éric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management. Sur un an les prix de l’énergie ont ainsi baissé de 1,5% en Allemagne, et limité leur hausse à 1,1% en France et 1,4% aux Pays Bas ». Éric Dor ajoute que : « Cette forte augmentation annuelle des prix de l’énergie en Belgique est surtout la conséquence de l’abandon de la réduction tarifaire liée au forfait de base de l’électricité et du gaz naturel, qui était encore d’application en décembre 2023. »

Accises et titres-services

Hors prix de l’énergie, en effet, l’inflation belge n’est « que » de 3,4%, le même niveau qu’en Allemagne, et recule à la cinquième place, alors que la Croatie (4,8%) et les Pays-Bas (4,2%) occupent les deux premières places. La France réussit en revanche à contenir à nouveau les prix hors énergie avec une hausse de 1,8%.

Malgré tout, hors énergie, l’inflation reste donc élevée chez nous. Cela s’explique surtout par le fait que, si l’on ne tient pas compte des prix énergétiques, les prix alimentaires ne se sont pas assagis et restent un important moteur d’inflation. « Au mois de décembre 2024 l’augmentation annuelle des prix de l’alimentation, alcool et tabac a été de 5,9% en Belgique, supérieure à la hausse chez les autres pays de la zone euro pour lesquels des données sont déjà disponibles, avec une exception pour les Pays Bas », observe Éric Dor.

On ajoutera que l’inflation des prix de certains services a également été poussée par la hausse des titres services qui n’était donc pas encore prise en compte en décembre 2023 puisqu’elle est intervenue en janvier 2024.