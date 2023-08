Plus d’un millier d’amendes immédiates pour possession de drogues en juillet

Plus d’un millier d’amendes immédiates ont été perçues pour détention de drogues au cours du mois de juillet, principalement lors des festivals, a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). En en an et demi, près d’un million d’euros ont ainsi été saisis.

Les drogues sont non seulement illégales, elles sont aussi très nocives et potentiellement mortelles. Par ailleurs, les usagers aident à financer la criminalité organisée, responsable d’une vague de violence dans notre pays », a déclaré Vincent Van Quickenborne samedi soir lors d’une opération policière en marge d’un événement à Blankenberge.

Le système de perception immédiate des amendes a été introduit en janvier 2022 pour la détention de drogue. Depuis lors, toute personne prise pour possession ou usage de stupéfiants se voit immédiatement présenter une amende à payer sur place via un code QR ou dans les 15 jours par virement. Le montant peut aller jusqu’à 75, 150 ou 300 euros, en fonction du type de drogues et de la quantité saisie. L’objectif de cette mesure est de lutter plus efficacement contre le sentiment d’impunité, car auparavant de nombreux dossiers étaient classés sans suite.

Pour la possession de cannabis, les amendes vont jusqu’à 150 euros, pour l’ecstasy ou d’autres drogues de synthèse, elles peuvent aller jusqu’à 300 euros. Concernant la cocaïne, les montants maximums ont été portés à 1.000 euros.

Depuis l’introduction de la perception immédiate, 7.855 amendes pour usage de drogues ont déjà été infligées, pour un montant total de 954.625 euros. La plupart des amendes récentes ont été perçues au sein et aux abords de festivals. A Tomorrowland, 360 amendes ont été administrées.