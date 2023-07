Plus d’emplois menacés par des licenciements collectifs au 1er semestre 2023 qu’en 2022

Au cours des six premiers mois de l’année, 45 entreprises ont annoncé une intention de procéder à un licenciement collectif. Au total, 3.924 travailleurs sont concernés par ces annonces. Cela représente plus d’emplois menacés qu’au cours de toute l’année 2022.

En 2022, 3.705 emplois, répartis dans 61 entreprises, étaient menacés, ressort-il des chiffres publiés jeudi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le SPF indique que 2022 était « très calme », avec le plus faible nombre de licenciements collectifs confirmés sur une période d’au moins dix ans.

Le premier trimestre de 2023 compte déjà un peu plus de trente annonces de licenciements collectifs, soit la moitié du total de l’année dernière. « Avec 31 annonces de licenciements et 2.601 personnes concernées, il reste à savoir si 2023 sera une année chargée ou très chargée en termes de licenciements collectifs. En moyenne, au cours des dix dernières années, 84 annonces de licenciements concernant 6.698 personnes ont été réalisées annuellement », précise le SPF.

La pétrochimie durement touchée

Le secteur pétrochimique a été le plus durement touché depuis le début de l’année, avec 969 emplois menacés. Plusieurs suppressions d’emploi ont notamment été confirmées chez le producteur de caoutchouc Arlanxeo à Zwijndrecht (278 postes), l’entreprise pharmaceutique Janssen à Beerse (201 postes) et chez 3M à Zwijndrecht (250 postes).

Les secteurs textile et métallurgique sont également touchés par des intentions de licenciements collectifs concernant, respectivement, 642 et 508 emplois.

L’annonce de l’intention de procéder à un licenciement collectif est le point de départ des procédures d’information et de consultation entre la direction d’une entreprise et les syndicats. Ces procédures permettent parfois de diminuer le nombre de postes menacés.

Au cours du premier semestre 2023, des procédures d’information et de consultation ont été menées à bien dans 38 entreprises. Sur les 2.902 emplois initialement en jeu, 2.559 restent, après la procédure d’information et de consultation, touchés par un licenciement collectif.