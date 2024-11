Pieter Timmermans (FEB): “Le FLA est un monstre bureaucratique sans valeur ajoutée qui ne sert qu’à faire grimper les coûts des entreprises”

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) s’est félicitée vendredi matin du vote du report du compte fédéral de formation. Jeudi, la Chambre a en effet adopté une proposition de loi visant à reporter de quelques mois l’obligation de s’enregistrer auprès du “Federal Learning Account” (FLA).

“Le FLA est un monstre bureaucratique sans valeur ajoutée qui ne sert qu’à faire grimper les coûts des entreprises”, a déclaré le CEO de la FEB, Pieter Timmermans. “Il ne contribue en rien à une culture d’apprentissage positive. Ce report donnera aux entreprises le répit dont elles ont besoin pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : investir dans l’avenir de leurs collaborateurs et renforcer l’économie belge.”

Les organisations patronales flamandes Voka et Unizo, ainsi que les fédérations de la construction Embuild et Bouwunie et la fédération technologique Agoria ont également réagi positivement à cette décision.

Le directeur d’Unizo, Danny Van Assche, compte par ailleurs sur le futur gouvernement fédéral pour “mettre un terme une fois pour toutes” à la mesure.

Ce “Federal Learning Account” a été créé à la suite de l’accord sur le travail conclu par le gouvernement fédéral fin 2022, à l’initiative du ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS). La plateforme doit permettre aux entreprises du secteur privé d’enregistrer toutes les formations proposées à leurs travailleurs ainsi que leurs droits autour des formations.

Cette contrainte était normalement prévue pour tous les employeurs du secteur privé pour le 30 novembre au plus tard. La mesure est désormais reportée au 1er avril 2025.