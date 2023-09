Olivier de Wasseige, recruté par Les Engagés, sera la tête de liste liégeoise en 2024

Entrepreneur, partenaire social et aujourd’hui engagé en politique, Olivier de Wasseige rejoint Les Engagés.

Mi-avril, coup de tonnerre dans le paysage entrepreneurial wallon : l’Union wallonne des entreprises (UWE) met fin à sa collaboration avec son administrateur délégué, Olivier de Wasseige. Plus tard dans la journée, l’UWE explique sa décision comme quelque chose « qui s’inscrit dans le contexte du nouveau plan stratégique que l’UWE vient d’adopter. Ce plan ambitieux a amené l’UWE à repenser son organisation et à ajuster ses moyens à ses priorités. »

Contacté par Trends-Tendances, à ce moment-là, Olivier de Wasseige disait ne pas comprendre cette décision qui lui a été signalée avec une « brutalité inimaginable ». D’autant plus, ajoutait-il, qu’il a toujours vécu pour l’Union wallonne des entreprises qu’il avait toujours « défendu corps et âme ».

Concernant l’avenir, si à l’époque il était trop tôt pour lui de se prononcer, Olivier de Wasseige n’excluait pas un rebond (rapide) : « au vu du nombre de messages de soutien que j’ai reçus ce matin, je suis persuadé que je serai capable de rebondir et de continuer à me battre pour les entreprises wallonnes ».

C’est désormais chose faite, côté politique.

Tête de liste liégeoise pour les élections régionales 2024

« Maxime Prevot, Président national, Jean-Luc Crucke, Gladys Kazadi et Yvan Verougstraete, Vice-Présidents, et tous les leaders du mouvement Les Engagés sont heureux d’accueillir à leurs côtés un entrepreneur et acteur majeur du monde économique et social en Wallonie : Olivier de WASSEIGE » annonce le communiqué.

Après les casquettes d’entrepreneur et de partenaire social, la casquette politique d’Olivier de Wasseige lui permettra de « poursuivre son engagement économique et sociétal pour la Wallonie et notamment la formation pour ceux qui cherchent un emploi, la valorisation des travailleurs et les indépendants du monde entrepreneurial ».

Pour Maxime Prevot, l’arrivée d’Olivier de Wasseige démontre que le nouveau mouvement Les Engagés est basé sur une ouverture aux citoyens et à la société civile : « Olivier arrive avec une expérience, une expertise et une envie de partager qui va considérablement nous enrichir. (…) Sans attendre, il s’investira avec nos parlementaires et nos experts dans l’élaboration du programme en vue des élections de juin 2024. Il intègrera de nombreux groupes de travail liés à l’économie, à l’enseignement, au numérique… où il sera une force indéniable de propositions. »

« Au-delà des affinités, je ne me serais pas lancé chez Les Engagés sans la profonde mutation qu’ils ont opérée, précise Olivier de Wasseige. Je me définis aujourd’hui comme un libéral social qui veut aider à la nécessaire transition économique, sociale et environnementale dont notre société a cruellement besoin. »

Olivier de Wasseige, qui vit au centre de la Cité ardente depuis plus de 30 ans, se verra confier la place de tête de liste régionale liégeoise.