Négociations fédérales: Conner Rousseau et Bart De Wever jouent avec l’avenir de la Belgique

Le formateur Bart De Wever (N-VA) fait un rapport au Palais ce lundi, sur fond de blocage. Conner Rousseau (Vooruit) ne cesse de faire monter les enchères. Une réunion décisive organisée entre les cinq présidents. Un conclave, la seule issue? Ou le communautaire risque de revenir à l’avant-plan.

Bart De Wever, formateur royal, recevra-t-il ce lundi une nouvelle prolongation de sa mission de la part du roi Philippe? Ou cèdera-t-il a main pour une nouvelle parenthèse orchestrée par le CD&V ou les partis dont les positions sont les plus difficiles à concilier sur la fiscalité, Vooruit et le MR?

Depuis la semaine passée, Conner Rousseau, président de Vooruit, complique fortement la tâche du président de la N-VA. Sa “Supernota” socioéconomique, pourtant amendée, n’était acceptable, à ses yeux, qu’à raison de… 15%. Le formateur en a rédigé une nouvelle version ce dimanche.

Une réunion de la dernière chance est organisée ce lundi matin entre les cinq présidents de la future (?) Arizona: N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit. Bart De Wever réussira-t-il à forcer la main de son homologue socialiste?

“There’s no alternative”

Le plus étonnant dans ce bras de fer, c’est qu’il ne semble… pas y avoir d’alternative. Les cinq partis, confortés par les élections de mai dernier, se disent tous que l’Arizona est la seule majorité viable. Les deux prétendants à un appui ou à un remplacement, PS et Open VLD, ont tous les deux affirmé qu’ils refusaient de “dépanner”.

Vooruit, lui, continue à affirmer “vouloir prendre ses responsabilités”. A priori, l’Arizona n’est pas morte, mais elle ne parvient pas à sortir de la couveuse.

Dans les rangs de plusieurs partis, il se dit que cela ne peut pas durer comme cela. La seule solution serait de s’enfermer dans un chateau avec les portes fermées à double tour et les téléphones dans un casier. Car chaque note rédigée depuis cet été sort dans la presse, est épluchée longuement dans les états-majors et reçoit sa volée de critiques publiques, empêchant toute forme de compromis.

Le risque communautaire

Conner Rousseau joue avec l’avenir de la Belgique, alors que la question budgétaire devient épineuse: notre pays doit remettre en décembre à la Commission européenne un plan pluriannuel de retour à l’équilibre. La perspective resterait de former le gouvernement pour la Saint-Nicolas.

Mais ce blocage pourrait également faire revenir sur la table un enjeu communautaire que la N-VA garde relativement discret jusqu’ici. Le parti de Bart De Wever a réitéré plusieurs fois sa volonté confédérale, mais il n’y aurait sur la table “que” la défédéralisation de la politique scientifique et des éléments de responsabilisation.

L’autre paradoxe, c’est que sur l’enjeu budgétaire et socio-économique, la N-VA a sans doute les alliés les plus précieux du côté… du MR et des Engagés. Les deux partis francophones, soudés, ne font d’ailleurs aucune espèce de surenchère… Jusqu’iic.

La question est donc de savoir si Conner Rousseau finira par avoir le courage d’avancer et… qui sera capable de le décider.