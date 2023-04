Le PS et Ecolo ont dénoncé vendredi des propos du ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, au sujet de l’emploi des femmes. Il a attribué les mauvais chiffres dans la capitale à un « modèle méditerranéen » qui serait prégnant dans des communautés d’origine étrangère.

« Beaucoup de femmes sont encore dans un modèle méditerranéen, que ce soit des Italiens, Marocains ou Turcs d’origine. C’est un modèle familial où monsieur travaille et madame reste à la maison pour s’occuper des enfants », a déclaré le ministre DéFI sur le plateau de LN24.

« C’est inacceptable et infâmant. Je suis révoltée. Je pense à toutes ces femmes qui cherchent du travail et qui sont discriminées, ces mamans solo qui se battent au quotidien et qui sont renvoyées par le ministre à leurs origines. M. Clerfayt est en charge de l’emploi et c’est à lui d’actionner toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de freins à l’emploi pour ces femmes plutôt que de leur opposer un déterminisme culturel », a déclaré la députée Fadila Laanan (PS).

Je suis consternée et révoltée. Je pense à toutes ces femmes que je connais, qui cherchent de l’emploi mais qui sont discriminées en raison de leurs origines, à toutes ces femmes qui sont mamans solos qui éprouvent des difficultés à concilier travail et vie familiale…1/2 https://t.co/mzAsbTI9aU — Fadila LAANAN (@fadilalaanan) April 14, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lutter contre les obstacles à l’emploi des femmes

Dans un communiqué, la fédération bruxelloise du PS rappelle que, dans la capitale, plus d’une famille sur trois est monoparentale, et que ce sont des femmes à 86%, que le salaire des métiers infraqualifiés est « indécent » et ne permet pas de couvrir tous les frais liés à la garde des enfants, ou que le taux de couverture des crèches en Région bruxelloise n’est que de 30%.

Au sein du gouvernement bruxellois, la secrétaire d’Etat Barbara Trachte (Ecolo), a dénoncé les propos de son collègue. « Cher Bernard Clerfayt, il y a ici encore objectivement et structurellement davantage d’obstacles à l’emploi des femmes, singulièrement d’origine étrangère. C’est ce à quoi il faut s’atteler, plutôt que relayer des stéréotypes », a-t-elle dit sur Twitter.

La ministre fédérale Zakia Khattabi a également exprimé son indignation.

« Sérieusement, par quel cliché commencer? C’est quoi le modèle méditerranéen? Et surtout fermer les yeux sur des raisons objectives structurelles est hallucinant #shame », a-t-elle lancé sur Twitter.

Sérieusement, par quel cliché commencer ? C’est quoi le modèle méditerranéen ? Et surtout fermer les yeux sur des raisons objectives structurelles est hallucinant #shame https://t.co/13bgC9MaX2 — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) April 14, 2023