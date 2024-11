Des agriculteurs de la Fugea, “et ses alliés”, manifesteront mercredi dans le quartier européen à Bruxelles pour protester contre l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur, marché commun d’une poignée de pays d’Amérique latine dont le Brésil et l’Argentine.

Le syndicat agricole craint que la Commission européenne ne “pousse pour conclure l’accord UE-Mercosur lors du sommet du G20 à Brasilia les 18 et 19 novembre prochains”. Nombre d’agriculteurs wallons, et européens, voient dans cet accord une concurrence déloyale pour les éleveurs du Vieux-continent car il conduirait notamment à augmenter les importations de produits agricoles venant des pays du Mercosur, “en particulier de la viande bovine, que nous produisons déjà chez nous et en mieux”, selon la Fugea.

“L’accord UE-Mercosur est un danger pour la planète et nos éleveurs et éleveuses. Il est à l’opposé des ambitions du Green Deal ou du dialogue stratégique sur l’agriculture. L’Europe doit sortir de ses incohérences schizophréniques et nous donner les moyens de sauver nos fermes et leur transition”, clame encore le syndicat agricole wallon.

Moins d’un an après le mouvement de grogne qui avait gagné les exploitations agricoles du pays et de plusieurs États européens, la colère monte donc à nouveau parmi les agriculteurs. Elle porte également sur la gestion par l’UE et le fédéral de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) qui sévit depuis deux mois et n’épargne pas les élevages wallons. Plusieurs dizaines de tracteurs sont attendus à Bruxelles mercredi, avec pour conséquences des problèmes de circulation.

La rue de la Loi fermée à la circulation

La police de Bruxelles s’attend à de fortes perturbations du trafic cette semaine en raison des manifestations des agriculteurs et des chauffeurs de taxi. À partir de 05h00, la rue de la Loi (entre Schuman et R20) et le tunnel Reyers venant de l’E40 vers le centre seront fermés. Des agriculteurs de la Coordination Européenne Via Campesina manifesteront dès 11h00 aux côtés de la Fugea, de même que des membres du mouvement de soutien à l’agriculture paysanne RéSAP.

Embarras de circulation à Bruxelles les 13 et 14 novembre



🚜 Manifestation des agriculteurs le 13 novembre : des embarras de circulation sont attendus à Bruxelles du matin jusqu'à l'après-midi. La rue de la Loi, le tunnel Reyers (de l'E40 vers le centre) et le tunnel du… https://t.co/JNAxDYn5WL — PolBru (@zpz_polbru) November 12, 2024



Les chauffeurs de taxi entrent dans la danse

Le jeudi 14 novembre, les chauffeurs de taxi de rue (anciennement les limousines / LVC) manifesteront également. Le rassemblement débutera le matin à Etterbeek et se déplacera vers la rue du Lombard dans le centre de Bruxelles, en passant par la place Poelaert. La police s’attend à des perturbations du trafic jusqu’en début d’après-midi.

Les usagers de la route sont invités à envisager des moyens de transport alternatifs et à privilégier les transports en commun, notamment le train et le métro. Pour plus d’informations et des mises à jour en temps réel, la police de Bruxelles renvoie à son canal sur X @zpz_polbru.

Appel à la mobilisation des agriculteurs en France à partir de lundi

Le premier syndicat agricole de France a lancé de son côté mercredi un appel à une mobilisation des agriculteurs dans le pays à partir de lundi, moins d’un an après un mouvement d’ampleur historique dans ce secteur.

“On sera dans tous les départements à partir de lundi pour quelques jours, pour faire entendre, au moment du G20 au Brésil, la voix de la France”, a déclaré sur la radio France Inter, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, première puissance agricole européenne. Les filières agricoles du pays sont en panne de trésorerie et craignent la signature d’un accord de libre-échange par l’Union européenne avec le Mercosur. “On ne cible pas les autoroutes”, a précisé le représentant du syndicat agricole majoritaire, ajoutant que l’objectif de cette mobilisation n’était pas “de bloquer” ni “d’affamer” la France.

“L’Europe ne doit pas être une passoire”

Les actions prévues dans le cadre de la mobilisation seront détaillées plus tard dans la journée, lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, a-t-il indiqué. Moins d’un an après un mouvement d’ampleur historique, la FNSEA compte sur la mobilisation de “l’ensemble” des agriculteurs européens contre l’accord avec le Mercosur, a déclaré M. Rousseau. “L’Europe ne doit pas être une passoire et elle ne peut pas importer des produits qui ne respectent aucun de nos standards”, a-t-il estimé.

Partie l’an dernier du département Tarn, victime de la séchersse dans le sud-ouest du pays, la mobilisation est cette fois attisée par les affres dues à l’excès d’eau. La France a connu en 2024 sa pire récolte de blé en 40 ans et vu ses vendanges chuter d’un quart. Début 2024, à l’instar de leurs confrères européens qui avaient manifesté en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Grèce ou encore en Pologne, les agriculteurs français avaient protesté contre une concurrence qu’ils jugaient déloyale de la part de pays hors de l’UE, qui ne sont donc pas soumis aux mêmes règles, et contre une bureaucratie et des normes qu’ils estimaient trop lourdes.