L’Open VLD veut “tirer un trait sur le passé”, a affirmé la présidente des libéraux flamands Eva De Bleeker lors de sa réception de Nouvel An. Le parti tiendra un congrès refondateur en septembre et promet de mener une opposition franche aux gouvernements flamand et fédéral. “L’époque de l’éternel compromis est derrière nous.”

“2024 n’a pas été une année facile pour nous”, a admis Eva De Bleeker. Le 9 juin, le parti du Premier ministre Alexander De Croo est passé sous la barre des 10%. Après cet échec, le président Tom Ongena et l’ensemble de la direction du parti ont démissionné. De Bleeker, ancienne secrétaire d’État au Budget, a pris la relève. Les élections locales d’octobre ont produit un “bon résultat”, a-t-elle soutenu. Un travail de renouvellement du parti a été enclenché. “L’époque des éternels compromis, nous la laissons derrière nous. (…) L’heure est aux libéraux qui se tiennent debout, qui s’en tiennent à leurs principes et qui défendent de manière cohérente la volonté du peuple”, a-t-elle souligné.

La cheffe de file libérale a promis une opposition ferme au gouvernement flamand, où les libéraux ont été remplacés par les socialistes. Ce gouvernement “dépense plus qu’il ne peut et augmente les impôts de tous ceux qui travaillent, épargnent et entreprennent”, a-t-elle taclé. Et même avec ces nouveaux impôts, “le budget déraille”. Au niveau fédéral, où sept mois de négociations n’ont pas suffi à former un nouveau gouvernement, elle s’en est pris au président de Vooruit, Conner Rousseau. Ce dernier a transformé la super-note socio-économique “initialement prometteuse” du formateur Bart De Wever “en une note fiscale de gauche”.

Il y a de “réelles chances” que De Croo reste député

La présidente de l’Open VLD, Eva De Bleeker, estime qu’il y a “de réelles chances” que le Premier ministre en affaires courantes, Alexander De Croo, reste membre du Parlement fédéral à la fin de son mandat, “puisqu’il est élu”. Elle l’a indiqué lundi soir en marge de la réception de Nouvel An de son parti.

Lors des élections du 9 juin 2024, M. De Croo s’était présenté sur la liste pour la Chambre en Flandre-orientale. Il avait obtenu 61.309 voix dans sa circonscription, le deuxième score derrière l’écologiste Petra De Sutter. A la fin de son mandat de Premier ministre – lorsqu’un nouveau gouvernement aura été formé – il deviendra dès lors député fédéral. Mais il n’est pas encore certain qu’il ait l’intention de rester à la Chambre. Il peut également choisir de se consacrer à la commune de Brakel, où il a été élu bourgmestre aux élections communales d’octobre. “Je ne peux pas regarder dans sa tête, mais il a été élu au Parlement. Si le (nouveau) gouvernement devait être formé, il deviendrait membre du Parlement et aiderait à défendre les valeurs libérales au sein du Parlement”, selon Eva De Bleeker.