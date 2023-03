La « norme sur les pompes à chaleur » est en passe d’être approuvée. Elle pourrait avoir un impact sur la facture d’énergie des ménages.

Pour faciliter l’abandon du chauffage au gaz et au mazout, le gouvernement table sur ce qu’il a nommé la « norme sur les pompes à chaleur». L’instauration de cette nouvelle norme découle du constat que se chauffer à l’énergie « verte » est proportionnellement trop cher en Belgique.

La proposition de loi émane du député Kris Verduyckt, en charge des dossiers énergétiques pour le Vooruit. Elle devrait être approuvée par la Vivaldi ce mardi rapporte le journal flamand De Morgen.

Le but de cette nouvelle norme est de devenir un instrument permettant de mieux maîtriser la facture énergétique des ménages et des entreprises belges. Cette dernière n’étant pas toujours très transparente. « Ce n’est peut-être pas un nom super sexy – il ne sera pas élu mot de l’année – mais l’objectif de cette norme est que le régulateur de l’énergie, la CREG, examine chaque année la facture énergétique en posant la question suivante : combien coûte le chauffage à l’aide de combustibles fossiles et combien coûte le chauffage à l’aide d’électricité verte », explique Kris Verduyckt, cité par le quotidien flamand.

Ou plus concrètement : est-il financièrement judicieux d’investir dans une pompe à chaleur ou un réseau de chaleur ? Aujourd’hui, les factures d’énergie, souvent trop opaques et compliquées à décortiquer, ne permettent pas de le savoir. En les rendant plus transparentes, l’instaurateur de cette nouvelle norme espère que des mesures seront prises plus rapidement. Sur cette base, la CREG et les régulateurs régionaux devront proposer chaque année des ajustements aux factures d’énergie.

« Si vous souhaitez opter pour une pompe à chaleur, le prix de l’électricité par rapport au gaz ou au mazout doit baisser. Les choix écologiques doivent être payants », estime le député.

Sensibiliser, c’est bien, réformer, c’est mieux

D’autres observateurs doutent cependant de l’efficacité de la nouvelle norme. C’est le cas de Ruben Baetens, expert en politique énergétique chez 3E, interviewé par De Morgen. Il déclare ne pas fonder de grands espoirs sur son instauration. « Elle peut contribuer à rendre le problème plus visible. Un rapport annuel attirera l’attention. En même temps, je me demande si elle sera d’une grande utilité. En effet, il ne s’agit pas d’une norme stricte, mais d’un rapport non contraignant. Depuis une dizaine d’années, les spécialistes affirment que notre facture énergétique n’est pas bien conçue. Pour l’électricité, il y a toute une série de frais ; pour le gaz et le mazout, il n’y en a presque pas. Tout le monde en politique le sait maintenant« . Sensibiliser, c’est bien, réformer, c’est mieux, estime l’expert.

Ce dernier fait référence dans ce contexte à la réforme des accises instaurée par le gouvernement De Croo. À partir du mois d’avril, il y aura une accise supplémentaire, c’est-à-dire une petite taxe supplémentaire sur la facture d’énergie. En contrepartie, il a été convenu que la TVA serait maintenue à 6 % dès le 1er avril. « Mais le projet d’amorcer un « virage vert » par le biais d’un redécoupage des accises n’aboutit pas pour l’instant », déplore Baetens. « Un tel changement signifie qu’un certain nombre de personnes paient moins et que d’autres paient davantage. Expliquer ce dernier point est souvent trop délicat ».