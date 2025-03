L’inflation en Belgique s’est tassée en février

Selon les données publiées à la fin de la semaine dernière par Statbel, l’inflation est passée de 4,08% en janvier à 3,55% en février. Sur la base de l’indice santé, l’inflation s’élève ce mois-ci à 3,7% contre 4,09% en janvier.

En fait, l’inflation énergétique a été moins intense le mois dernier. Si on ne prend en considération que l’énergie, l’inflation a diminué de moitié, passant de 15,89 en janvier à 8,17%.

L’explication de Statbel est technique : “Il s’agit de la disparition d’un effet de base. Cet effet était dû au forfait de base introduit l’an dernier pour l’électricité et le gaz naturel et qui accordait une prime aux ménages. En février 2024, une grande partie de cet effet a disparu de l’indice, entraînant une hausse des indices du gaz et de l’électricité.”

Le dernier effet de ce forfait va disparaître ce mois-ci et l’inflation devrait donc encore baisser.

Pour le reste, l’inflation des services continue de progresser (4,13 à 4,34%) mais celle des produits alimentaires, alcools compris, a baissé de 2,54 à 2,22%.

Hors énergie, les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les fleurs et plantes en raison de la Saint-Valentin, l’eau, les carburants et l’achat de véhicules. Les vêtements, les boissons alcoolisées et les produits pour animaux de compagnie ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.