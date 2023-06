L’inflation décélère encore en juin (infographie)

L’inflation a diminué en juin à 4,15%, contre 5,20% en mai et 5,60% en avril. L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a elle aussi décéléré, passant de 8,70% en mai à 8,14% en juin, annonce jeudi Statbel.

En juin, les principales hausses de prix concernaient les carburants, le pain et les céréales, les confiseries, les produits d’entretien, les restaurants et cafés et les loyers privés. A l’inverse, l’électricité, le gaz naturel, les légumes, le gasoil de chauffage, la téléphonie mobile et les boissons alcoolisées ont exercé un effet baissier sur l’indice.

L’inflation sur la base de l’indice santé diminue de son côté de 5,90% à 5,02%. L’indice santé lissé s’établit à 124,69 points en juin. Le prochain indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 125,60 points.

S’agissant de l’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH), une première estimation pour la Belgique est de 1,6% pour le mois de juin 2023, selon Statbel. L’IPCH est utilisé à des fins de comparaison entre pays européens et par la Banque centrale européenne (BCE) pour la détermination de sa politique monétaire. Les résultats de l’indice des prix à la consommation et de l’IPCH ne sont pas identiques, en raison principalement de différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices.

L’indice santé, lui, est notamment utilisé pour l’indexation des loyers tandis que l’évolution de l’indice santé lissé (moyenne des indices santé des quatre derniers mois) détermine entre autres l’indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales en Belgique.