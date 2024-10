Une infographie fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montre l’évolution depuis 1820 des plus grandes économies dans le monde jusqu’à aujourd’hui.

Les infographies évolutives font le buzz sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles montre en 2 minutes l’évolution des grandes économies mondiales de 1820 à 2024 selon leur PIB historique (lire l’encadré ci-dessous).

En 1820, la Chine et l’Inde étaient les plus grandes économies mondiales, suivies (de loin) par le Royaume-Uni et la France. Au fur et à mesure du temps qui s’écoule les USA remontent dans le haut du classement et dépasse le Royaume-Uni à partir de 1860. 1890 : les Etats-Unis deviennent la première puissance économique mondiale. Pendant une trentaine d’années, au début du 20ème siècle, le Royaume-Uni et l’Allemagne se disputent le top. L’ex-URSS fait alors sa montée en seconde position au mitan des années 30. 1990 : le Japon truste la seconde place. Dès le début des années 2000, la Chine revient en force et reprend sa place de leader vers 2015. La France et le Royaume-Uni sont, eux, relégués tout en bas de classement.

The world’ s largest economies : pic.twitter.com/Dwhx93GZiw — Alvin Foo (@alvinfoo) October 18, 2024



Evolution des niveaux de vie et du développement économique

Outre des données de la Banque Mondiale, les autres statistiques utilisées pour réaliser cette infographie animée au fil des décennies viennent entre autres du Maddison Project. Il s’agit d’une initiative de recherche qui compile des données historiques sur la croissance économique mondiale à long terme, notamment les données de PIB par habitant, couvrant plusieurs siècles et de nombreux pays. Le projet a été créé en 2010 en l’honneur de l’économiste Angus Maddison, qui a largement contribué à l’étude de la croissance économique, ce projet vise à fournir une vue d’ensemble de l’évolution des niveaux de vie et du développement économique dans le monde.

Les données du Maddison Project sont fréquemment utilisées par les chercheurs et les économistes pour analyser les écarts de développement économique entre les pays et étudier des tendances économiques à long terme. Elles sont mises à jour régulièrement par l’Université de Groningen et sont accessibles publiquement pour favoriser les recherches dans le domaine de l’économie historique. L’infographie y combine les données de banque Mondiale.