Les experts-comptables et conseillers fiscaux demandent au gouvernement et au prochain de procéder à une simplification administrative et fiscale, rapporte L’Echo. La profession doit assumer des tâches administratives sans cesse plus nombreuses, ce qui augmente la charge de travail et pèse sur l’attractivité de la profession, ressort-il du baromètre annuel l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ITAA).

« Le surcroît de réglementations et les changements fréquents de législation entraînent une surcharge de travail administratif », regrette Bart Van Coile, président de l’ITAA. La législation anti-blanchiment et le registre UBO (qui vise à identifier les bénéficiaires ultimes de montages fiscaux) figurent parmi les dispositifs les plus chronophages.

L’administration ne facilite pas toujours la tâche des experts-comptables: couacs liés aux nouveaux délais fixés pour rentrer les déclarations fiscales, bugs liés aux applications informatiques de l’administration, manque d’accessibilité des services du SPF Finances sont autant de problèmes dénoncés par ces professionnels.

« La complexification de notre métier, les charges administratives qui se multiplient et la pression des échéances pèsent sur l’attractivité du secteur », observe Bart Van Coile.

D’après l’enquête menée auprès des membres de l’ITAA, 94% d’entre eux ne trouvent pas les collaborateurs qu’ils recherchent, faute de candidats sur le marché du travail.