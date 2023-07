Le plan de relance révisé de la Belgique porte le montant à 5,3 milliards

La Belgique a présenté ce jeudi à la Commission européenne sa demande de modification de son plan pour la reprise et la résilience, qui inclut désormais un prêt de 264 millions d’euros, pour porter le montant total à 5,3 milliards d’euros, a confirmé l’exécutif européen.

Le plan initial avait été validé en 2021 à hauteur de 5,9 milliards d’euros de subventions européennes, mais ces dernières ont été revues à 4,5 milliards l’an dernier en raison de la forte reprise post-covid de l’économie du pays. Avec les effets de l’inflation et des perturbations des chaînes d’approvisionnement des deux dernières années, le plan nécessitait d’être révisé, d’autant que la Belgique souhaitait profiter de l’opportunité d’y inclure des subventions énergétiques du plan REPowerEU.

Des prêts pour 264 millions

Au final, la Belgique a demandé le transfert d’une partie de sa part de la réserve d’ajustement au Brexit, d’un montant de 229 millions d’euros, à son plan pour la reprise et la résilience. En outre, elle a pour la première fois sollicité des prêts FRR (facilité pour la reprise et la résilience) pour un montant de 264,2 millions d’euros. Avec l’allocation de subventions au titre de REPowerEU (282 millions d’euros), ces fonds portent le montant global du plan modifié présenté à 5,3 milliards d’euros.

Plusieurs réformes et investissements dans ce dernier chapitre visent à accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment en rationalisant les procédures d’autorisation et en raccourcissant le traitement des recours contre les autorisations. D’autres mesures encouragent la rénovation énergétique des bâtiments, soutiennent l’installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires, ou visent à décarboner l’industrie. Deux investissements renforcés par rapport au plan initial concernent la mobilité durable.

L’accord intervenu il y a une dizaine de jours en matière de pensions devrait en outre permettre à la Belgique de déposer à la rentrée une demande de paiement d’une première tranche de 850 millions d’euros, elle qui n’a toujours reçu qu’un préfinancement de 770 millions d’euros.