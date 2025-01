Le patron d’Euronext appelle à revoir de manière critique le portefeuille de l’État belge

Pour le patron d’Euronext Bruxelles, Benoît van den Hove, il faut renforcer les 2e et 3e piliers du système de pensions, supprimer la taxe sur les opérations de Bourse (TOB) pour les PME et revoir de manière critique le portefeuille de l’État belge. Ces souhaits interviennent alors que les négociateurs de l’Arizona entrent potentiellement dans une partie décisive de la formation du prochain gouvernement fédéral.

Il est nécessaire, pour M. van den Hove, de supprimer la TOB pour les PME et de continuer à encourager les investisseurs particuliers. Mais aussi de renforcer les 2e et 3e piliers du système de pensions. “On le voit dans certains pays où le système de pensions est un système de capitalisation et pas de distribution. Ça crée quand même plus de confort, de matelas et ça permet aux personnes de se créer un patrimoine sur le long terme.”



Le patron d’Euronext pointe aussi le souhait que soit revu “de manière critique” le portefeuille de l’État belge. “Il y a un certain nombre d’actifs qui sont peut-être stratégiques pour la Belgique mais garder 100% des actifs n’est peut-être pas l’élément le plus stratégique à réaliser”, faisant référence au cas de Belfius, détenue par l’État. “On sait que l’Arizona a des défis gigantesques devant elle; le fait de se défaire de certains actifs pourrait financer ses besoins.”



Concernant la taxe sur les plus-values, Benoît van den Hove appelle à “garder un équilibre”. “Le précompte mobilier est déjà à 30%, mettre une taxation agressive sur les plus-values ne sera pas favorable à l’investissement en Belgique. Les entreprises cotées en Bourse ont besoin de l’investisseur particulier, et ce serait le premier touché par cette taxe. Il faut réfléchir pour avoir des mesures adaptées par rapport à la taille de l’entreprise.”