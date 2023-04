Le nombre d’exploitations agricoles continue de baisser en Belgique (infographie)

La Belgique comptait, en 2022, 35.192 exploitations agricoles, un nombre en baisse de 2,3% par rapport à l’année précédente, selon les chiffres agricoles définitifs publiés mardi par Statbel, l’office belge de statistique.

C’est au nord du pays que la baisse est la plus prononcée. La Flandre comptait, en 2022, 22.449 exploitations agricoles, soit 3,3% de moins qu’en 2021. La Wallonie, elle, comptait 12.670 exploitations agricoles sur son territoire contre 12.728 en 2021, ce qui donne une baisse de 0,45%.

Les deux Flandres restent, de loin, les deux provinces qui comptent le plus d’exploitations agricoles en Belgique. En Wallonie, il s’agit de la province de Hainaut (3.896).

La baisse du nombre d’exploitations en Belgique l’an dernier s’est accompagnée d’une légère baisse de 0,5% de la superficie agricole.

Au cours des dernières décennies, le nombre d’exploitations agricoles en Belgique a diminué de manière significative. Selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre d’exploitations agricoles en Belgique est passé de 148 000 en 1970 à environ 43 000 en 2021, soit une baisse d’environ 70% en 50 ans.

Cette baisse s’explique principalement par l’augmentation de la taille des exploitations, la mécanisation et l’automatisation de l’agriculture, ainsi que la concurrence accrue sur les marchés mondiaux.

Par ailleurs, le cheptel bovin en Belgique avait diminué en octobre 2022 de 1,1% par rapport à octobre 2021 et comptait 2,29 millions d’animaux. La baisse est plus prononcée en Wallonie (-1,4%) qu’en Flandre (-0,8%).

A la suite des prix favorables du lait en 2022, le cheptel laitier a progressé de 1,2% par rapport à octobre 2021. En 2022, 64,7% des vaches laitières se trouvaient en Flandre et 35,3% en Wallonie.

Le cheptel porcin a diminué de -4,8 % (-290.973 animaux) en octobre 2022 par rapport à octobre 2021.

Enfin, les volailles ont connu une légère augmentation de +0,3% par rapport à octobre 2021. 84,3% du cheptel de volailles se situait en Flandre en 2022. Le nombre de poules pondeuses d’œufs de consommation a diminué de 3,7% en raison de la grippe aviaire, des coûts élevés de l’alimentation animale et probablement aussi des prix élevés de l’énergie. Le nombre de poules pondeuses d’œufs à couver et de poulettes a par contre augmenté de respectivement 3,7% et 6,1%. Selon Statbel, cela indique que le cheptel de volailles va augmenter.