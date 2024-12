Le Mercosur et l’UE annoncent un accord de libre-échange

Le Mercosur et l’Union européenne ont conclu “les négociations en vue d’un accord” de libre-échange, a annoncé vendredi à Montevideo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

“Nous avons conclu les négociations pour l’accord UE-Mercosur. C’est le début d’une nouvelle histoire. Je me réjouis maintenant d’en discuter avec les pays européens”, a déclaré Mme von der Leyen à X, lors d’une conférence de presse conjointe avec les présidents de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay pour annoncer l’accord conclu après 25 ans de discussions.

“Aujourd’hui marque un véritable jalon historique”, s’est réjouie Ursula von der Leyen, parlant d’un accord “ambitieux et équilibré”. L’accord de libre-échange, très controversé, permettra de créer “un marché de plus de 700 millions de consommateurs”, a souligné l’Allemande. Les quatre pays concernés sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Si l’accord politique est une étape cruciale, elle ne signifie que le début du processus, comme l’a encore rappelé vendredi midi un porte-parole de la Commission européenne. La Commission a négocié au nom des États membres, mais elle doit encore déterminer la base légale pour la suite du processus, entre autres la ratification du texte.