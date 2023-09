A l’heure où la désinflation ralentit en Europe, des économistes craignent l’arrivée d’une seconde vague, comme à la fin des années 1970.

Les analystes d’ING envisagent la possibilité d’une inflation “structurellement plus élevée et volatile” dans les 10 ans à venir. En cause: la situation tendue sur le marché du gaz, le risque de pénuries de métaux et métaux rares (lithium, etc.), l’effet du réchauffement climatique sur les ressources alimentaires et la pression salariale.