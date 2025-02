Le gouvernement De Wever n’accomplira qu’une petite partie du marathon budgétaire que la Belgique doit entreprendre. “Cet accord gouvernemental ne remet pas le pays et le budget sur les rails et repose sur des hypothèses trop optimistes. Les objectifs budgétaires ne seront pas atteints”, prévoit Gert Peersman, professeur d’économie à l’UGent.

Cette génération de politiciens a des sueurs froides dès qu’elle entend les mots “à politique inchangée”. Avec une politique inchangée, le déficit budgétaire augmentera de 4,5 % à 7,2 % d’ici 2038. Le déficit structurel doit être réduit à 1,5 % à terme pour remettre le budget sur les rails et sortir la Belgique du banc de pénalité européen. Cette génération de décideurs doit donc ramer à contre-courant.

D’abord, il faut trouver de l’argent pour payer les coûts croissants du vieillissement et les intérêts de la dette. Ce n’est qu’ensuite que commence la recherche de fonds pour réduire véritablement le déficit. La Belgique est donc confrontée à un effort de près de 6 % de son PIB. Si elle doit également dégager de la place pour la défense et la transition énergétique, un effort de près de 8 % du PIB sera nécessaire, soit environ 50 milliards d’euros, selon la Banque centrale européenne.

Il est impossible de réaliser ce travail titanesque en une législature. Il faudra au moins deux ou peut-être trois mandats. « La direction du nouvel accord gouvernemental est bonne, mais il est très naïf de penser que cet accord remettra le pays et le budget sur les rails. Sur la base de cet accord, vous ne ferez, au mieux, que cinq à dix kilomètres du marathon budgétaire que vous devez courir », déclare Gert Peersman.

Le gouvernement De Wever vise, à la fin de cette législature, un déficit budgétaire de 3 % maximum au niveau du gouvernement fédéral. Cela implique que les entités fédérées doivent également participer à l’effort, sinon le déficit budgétaire global restera bien au-dessus de 3 %. “L’accord gouvernemental est flou sur la manière dont les efforts seront répartis. De nombreuses mesures fédérales ont également un impact sur le budget des entités fédérées, mais celles-ci ont déjà conclu leurs accords de gouvernement “, déclare Gert Peersman.

Un déficit budgétaire fédéral de 3 % d’ici 2029 implique un effort net d’environ 20 milliards d’euros. Il y a peu de chances que le gouvernement De Wever atteigne cet objectif, notamment parce que 13 milliards d’euros reposent sur des économies et des effets de retour sur investissement après la réforme des pensions et du marché du travail. « Ces chiffres ne sont pas du tout réalistes. Le malus sur les pensions, par exemple, est une très bonne mesure, mais elle ne produira ses effets qu’à partir de 2030. Le gouvernement risque constamment de courir après les faits. Chaque révision budgétaire sera un combat pour de nouvelles taxes et des économies afin de maintenir le budget sur la bonne voie », déclare encore Peersman.

Un retour sur investissement très limité

Le nouveau gouvernement veut atteindre un taux d’emploi de 80 % d’ici 2030. Plus d’emplois génèrent plus de recettes fiscales et moins de dépenses publiques. « La limitation des allocations de chômage dans le temps n’est cependant pas une mesure miracle. Les personnes hautement qualifiées sont presque toutes au travail. Les nouveaux emplois seront donc principalement occupés par des travailleurs peu qualifiés, ce qui entraînera un retour sur investissement très limité. De plus, l’augmentation du revenu libre d’impôt n’est pas la mesure la plus efficace pour créer des emplois. À part pour les plus bas salaires, cela ne crée pas d’incitation à travailler davantage, bien au contraire. Les études montrent que les gens choisissent plus de temps libre lorsque leurs revenus augmentent. Cet aspect n’est pas pris en compte dans l’accord gouvernemental », déclare Gert Peersman.

Si le nouveau gouvernement compte largement sur un amortissement des investissements, il semble être aveugle aux effets négatifs. « .L’amortissement des investissements sur les hausses d’impôts est négatif. Le gouvernement veut également d’abord économiser et taxer, et réduire les charges plus tard. Cet ordre aura un impact sur la croissance économique et donc sur les recettes. L’accord gouvernemental ne tient pas compte de cela. C’est encore une fois irréaliste. En résumé, cet accord gouvernemental repose sur des hypothèses beaucoup trop optimistes », déclare Gert Peersman.

Un taux d’emploi plus élevé aidera le budget, mais la clé des finances publiques saines et de la faisabilité de tout plan visant à réduire le coût du vieillissement de la population est une productivité plus élevée. « Mais je ne vois pratiquement aucune mesure visant à augmenter la productivité. L’ambition de simplification administrative est louable, mais elle est formulée de manière floue. Et dans l’accord gouvernemental, il y a une multitude de nouvelles règles. Le gouvernement veut également augmenter les investissements publics à 3 % du PIB. Très bien, mais aucune date n’est fixée », déclare Gert Peersman.

Que dira l’Europe ?

L’Europe acceptera-t-elle ce plan budgétaire ou le renverra-t-elle à l’expéditeur ? Et les réformes prévues sont-elles suffisantes pour prolonger la trajectoire d’économies de quatre à sept ans ? « Grâce à la réforme des pensions, qui réduira à terme les coûts du vieillissement de 1 % du PIB, l’Europe nous permettra d’allonger le chemin. L’Europe aura des difficultés avec le peu de retours sur investissement, mais quel est le véritable contrôle budgétaire européen ? Les amendes ne sont possibles qu’en théorie, et l’approche douce des grands délinquants budgétaires comme la France et l’Italie met également la Belgique à l’abri », déclare Gert Peersman.

Le gouvernement De Wever est donc chargé de redresser le budget belge, sans garantie qu’un gouvernement suivant ne gaspille pas à nouveau cet effort, ce qui est une bien mauvaise habitude dans ce pays. Dans une perspective historique, l’effort semble encore faisable. Dans le cadre du parcours de sept ans, un effort annuel de 0,5 % du PIB est nécessaire, a calculé la Banque nationale. Lors des opérations de redressement des années 80 et 90, il s’agissait d’un effort constant de respectivement 1,2 % et 0,7 % par an.

Un effort considérable

Cependant, l’effort aujourd’hui est plus important qu’il n’y paraît au premier abord. Avant que le déficit puisse être réduit, il faut d’abord compenser la diminution du déficit sous une politique inchangée. Cela augmente considérablement l’effort réel. De plus, le modèle des années 90 ne peut pas être reproduit. À l’époque, un redressement a été rendu possible par une baisse des charges d’intérêts et une augmentation de la pression fiscale. Aujourd’hui, les charges d’intérêts ne cessent de prendre de l’ampleur dans le budget, tandis que la pression fiscale est déjà très élevée. L’accord gouvernemental stipule que « l’effort budgétaire total se fait sans augmentation de la pression fiscale, exprimée en recettes en % du PIB. »

Dans les années 80, le redressement a été rendu possible en réduisant les dépenses. On a taillé dans les investissements publics, les emplois dans l’administration, l’éducation et l’armée. Les cotisations sociales ont aussi été réduites. Nulle mention de tout cela dans l’accord gouvernemental.