Accord sur le budget en Flandre : ce qui a déjà filtré

Le gouvernement flamand a dégagé un accord budgétaire samedi soir, a communiqué le ministre-président de la région Jan Jambon (N-VA). Le chef du gouvernement précisera quels sont les investissements et les coupes qui sont prévus dans cet exercice lors d’une déclaration de rentrée gouvernementale lundi. Le point sur ce qui est déjà connu de cet accord budgétaire.

Après des négociations « fluides et constructives », Jambon a été en mesure d’annoncer samedi soir vers 22h30 qu’un accord avait été dégagé sur le budget 2024. « Nous avons un accord! Le gouvernement flamand vient tout juste de parvenir à un accord sur le budget et une série d’autres mesures importantes pour les années à venir. Les textes et les explications seront fournis lundi durant la déclaration de septembre au parlement flamand », a fait savoir le ministre-président Jambon samedi soir sur X, (ex- Twitter).

Le dossier qui a fait couler le plus d’encre est celui des gardes d’enfants. Le parti au pouvoir, le CD&V, avait mis sur la table une proposition de 330 millions d’euros et menacé de provoquer une crise gouvernementale s’il n’y avait pas d’injection supplémentaire. Les autres partis au pouvoir ont manifesté à leur tour leur volonté d’investir davantage dans les services de garde d’enfants. Ces investissements supplémentaires se concrétisent aujourd’hui. Aucun montant exact n’a encore été mentionné.

Prime à l’emploi

Une des demandes des libéraux était l’augmentation de la prime à l’emploi, avance De Standaard. Il s’agit d’une prime pour tous ceux qui gagnent moins de 2.900 euros bruts par mois. Cette augmentation a été obtenue, selon le quotidien flamand. Mais son montant – l’Open VLD avait proposé 700 euros au lieu de 600 auparavant – n’est pas encore clair.

On ne touchera pas aux titres-services, selon des sources au sein du gouvernement flamand qui se sont confiées au Standaard. Ces titres coûtent aujourd’hui 9 euros aux consommateurs, un montant qui n’est pas indexé. Le gouvernement contribue à hauteur de 18 euros à chaque fois, la contribution du gouvernement étant indexée. Par le biais des impôts, le consommateur récupère 1,80 euro. L’idée était de réduire, voire de supprimer cette réduction fiscale sans augmenter le coût pour le consommateur. Mais cela n’est pas passé explique le quotidien.

Ce qui ne change pas non plus : la Flandre vise toujours un budget équilibré en 2027.

Ce lundi 25 septembre à 14 heures, le premier ministre flamand Jambon lancera la nouvelle année parlementaire. Il annoncera ensuite les détails du budget lors de sa « déclaration de septembre ». Cette déclaration reprend traditionnellement les grandes lignes de gouvernance pour les prochaines années et les contours du budget.