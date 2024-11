L’activité économique belge a progressé de 0,3% au troisième trimestre

Le PIB belge a progressé de 0,3% au troisième trimestre, en comparaison à la période précédente, ressort-il de chiffres publiés vendredi par la Banque nationale de Belgique (BNB). Sur base annuelle, cette croissance s’établit à 1,2%.

Comparativement au trimestre précédent, la valeur ajoutée dans l’industrie a reculé de 0,1%. Dans le secteur des services, l’activité a augmenté de 0,4%. Dans la construction, la valeur ajoutée a crû de 0,2%.

Les ménages ont, de leur côté, intensifié leurs dépenses de consommation d’1,4 % relativement au trimestre précédent. Les investissements en logements ont grimpé de 0,6%, tandis que les dépenses de consommation des administrations publiques ainsi que les investissements publics ont diminué de, respectivement, 0,7 et 0,3%.

Les investissements des entreprises se sont, eux, contractés de 3%. Cette forte baisse s’explique en grande partie par un investissement important dans les services d’information et de communication au deuxième trimestre.

Enfin, les importations et les exportations de biens et de services se sont repliées de, respectivement, 2,1% et 2,3%. Par conséquent, les exportations nettes ont apporté une contribution négative (0,1 point de pourcentage) à la croissance économique.

La croissance de l’emploi intérieur sur une base trimestrielle a par ailleurs été quasiment nulle, affichant une légère hausse de 1.500 personnes. Par rapport à la période correspondante de 2023, le nombre de personnes occupées s’est accru de 0,2%, soit 10.100 personnes.