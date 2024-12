La sécurité sociale, bombe à retardement pour les gouvernements

Le gouvernement De Croo ne peut s’entendre sur le budget Inami et renvoie la patate chaude au gouvernement De Wever en devenir. Pour qui le sujet est également un brûlot. En France, le gouvernement Barnier a sauté sur cette même mine. Notre modèle social en question.

La sécurité sociale est une bombe à retardement pour nos gouvernements. L’équipe sortante d’Alexander De Croo n’a pas pu s’entendre sur le budget Inami, en raison d’un dépassement de 217 millions, au-delà d’une norme de croissance à 2,5%.

La patate chaude est renvoyée au formateur Bart De Wever, qui peine précisément à accoucher de son Arizona en raison d’un budget dantesque à réaliser. Les dossiers des soins de santé, sacralisé par Vooruit et les partis centristes, et des pensions se trouvent au coeur des difficultés.

En France, le gouvernement Barnier est tombé sur son projet de budget pour la sécurité sociale, sous les coups de censure des extrêmes gauche et droite rasant toutes deux gratis. Mais derrière les discours populistes, c’est l’avenir de notre modèle social qui est en question.

“Il faut agir maintenant”

Le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), fait partie à la fois de l’équipe en affaires courantes d’Alexander De Croo et des négociateurs de l’Arizona. Il “regrette la décision du Premier ministre Alexander De Croo de reporter à nouveau la réunion du Kern” censé se pencher sur le budget Inami.

“Il faut s’accorder sur le budget de la santé, de manière à garantir que des investissements suffisants soient réalisés dans notre système de santé et que les prestataires de soins obtiennent ce à quoi ils ont droit, insiste-t-il. Une décision est également nécessaire pour maintenir le budget sur la bonne voie: chaque jour de retard est un jour perdu pour prendre des mesures visant à éviter des dérapages indésirables des dépenses.”

Frank Vandenbroucke “s’oppose à une stratégie visant à faire dérailler le budget et à le réduire ensuite à coups de hache“. “C’est pourquoi il faut agir maintenant. C’est dans l’intérêt de tous”, insiste-t-il.

“Monsieur De Croo a agi de manière irresponsable, appuie Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris, la mutualité socialiste. Il est en train de jouer avec 40 milliards d’euros, alors que pour nos malades ce n’est pas un jeu.” L’accord conclu entre mutualités a été rejeté au sein du Conseil de l’Inami et la question a été renvoyée au gouvernement.

“Des décisions qui engagent”

“Tant que les discussions budgétaires sont en cours dans le cadre de la formation, ce n’est pas au gouvernement démissionnaire d’établir les dépenses de 2025 (au-delà des douzièmes provisoires), précise-t-on au sein du gouvernement De Croo. C’est aux partis qui forment le gouvernement de faire des choix budgétaires pour les années à venir.”

Logique. La secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand (Open VLD), avait fait une démonstration éclatante dans Trends Tendances, en octobre: on ne pourra pas éviter un travail sur la sécurité sociale pour résoudre l’équation budgétaire..

En tout, notre protection tous risques représente 140 milliards en 2024 – financés par les cotisations sociales et auxquels s’ajoutent les 51 milliards du fédéral. Les pensions représentent 69 milliards, les soins de santé 38 milliards, les malades de longue durée 14 milliards et le chômage six milliards. “Le constat est clair : il faut faire des réformes, souligne Alexia Bertrand. Cela ne signifie pas qu’il faut détricoter la sécurité sociale, c’est important de le préciser. Les politiques de gauche ont envie de le faire croire, mais ce n’est pas ça.”

Elle mettait en avant la nécessité d’une réforme des pensions ambitieuse et la nécessité de toucher au “tabou” des soins de santé. C’est, notamment, ce qui coince dans le processus de formation de Bart De Wever.