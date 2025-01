La richesse des milliardaires belges a augmenté de 19 milliards de dollars en 2024, soit 53 millions par jour

Dans un rapport sur les inégalités, Oxfam souligne que la richesse des milliardaires en Belgique a augmenté de 19 milliards de dollars l’an dernier, soit 53 millions par jour. Dans le monde, la richesse des milliardaires a bondi de 2.000 milliards de dollars en 2024, trois fois plus vite que l’année précédente, tandis que le nombre de personnes en situation de pauvreté n’a presque pas évolué depuis 1990, regrette l’organisation.

D’après Oxfam qui s’appuie sur les chiffres du magazine Forbes, six personnes sont devenues milliardaires l’an dernier en Belgique, qui en compte désormais dix. Cette richesse est “en grande partie non méritée” car 79% est héritée et 3% provient de monopoles, détaille le rapport.

Les 1% les plus riches en Belgique détiennent d’ailleurs 24% de la richesse, soit plus que les 70% les moins riches de la population réunis, déplore l’organisation. “Le gouvernement pourrait enfin mettre fin à cette machine à perpétuer les inégalités et travailler à une réforme fiscale indispensable où les épaules les plus larges contribueraient équitablement”, plaide Eva Smets, directrice d’Oxfam Belgique.

Dans le monde

Le rapport, diffusé à l’occasion de l’ouverture du Forum de Davos, en Suisse, précise que ces inégalités s’accentuent dans le monde, avec la deuxième plus forte augmentation annuelle de la fortune des milliardaires depuis que ces données sont enregistrées (de 13.000 à 15.000 milliards).

“La mainmise d’une élite privilégiée sur l’économie mondiale a atteint des sommets autrefois inimaginables”, dénonce Amitabh Behar, directeur général d’Oxfam International. “Le champ libre laissé aux milliardaires ouvre la voie à l’émergence prochaine d’une classe de trillionaires. Non seulement les milliardaires s’enrichissent trois fois plus vite qu’il y a un an, mais leur pouvoir a également augmenté.”

L’organisation appelle les États à réduire les inégalités. Elle préconise de taxer les plus riches et les “super-héritages”, ou encore d’abolir les paradis fiscaux.