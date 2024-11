La pression fiscale est en hausse en Belgique (infographie)

La pression fiscale a augmenté en Belgique en 2023, rapporte l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon l’OCDE, elle s’établit à 42,6%, contre 42,4% en 2022.

La pression fiscale correspond au montant total des recettes fiscales recouvrées (impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur le revenu des personnes morales, TVA, droits d’accises…), exprimé en pourcentage du PIB.

La pression fiscale avait légèrement diminué en 2021 pour s’établir à 42,1%, contre 42,2% en 2020. Elle a cependant augmenté en 2022 et 2023, jusqu’à 42,6% l’année passée. Concrètement, cela signifie que sur 100 euros de PIB, 42,6 euros sont consacrés aux impôts. En 2015, le chiffre était encore plus élevé, à 44,1%, alors qu’en 2010, la pression fiscale se situait à 42,9%.

Une pression fiscale élevée

Le poids de la fiscalité reste élevé en comparaison avec d’autres pays. La France, le Danemark, l’Italie et l’Autriche sont les seuls pays où l’impôt est plus élevé proportionnellement à la taille de l’économie. La pression fiscale se situe à 38,5% aux Pays-Bas et à 38,1% en Allemagne. Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, une légère diminution à 33,9% est observée, en comparaison aux 34% de 2022.

Il y a un an, le rapport 2022 faisait état d’une légère baisse, mais les chiffres actualisés pour 2021 indiquent que ce n’est plus le cas.