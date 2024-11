La FWA s’oppose à l’accord UE-Mercosur qui représente, en l’état, “une menace”

Le syndicat agricole dénonce un projet d’accord dans lequel l’agriculture serait reléguée “au rang de variable d’ajustement.”

“Alors que l’Union européenne proclame son ambition de renforcer la souveraineté alimentaire et de promouvoir une agriculture durable, cet accord semble s’inscrire en porte-à-faux avec ces priorités. Actuellement, cet accord ne prévoit aucune exigence de respect des normes européennes dans les domaines sanitaire, environnemental et social pour les produits importés”, résume la FWA, pour qui “cela génère des désavantages concurrentiels importants pour nos agriculteurs et transformateurs, des risques pour la santé publique et compromet les objectifs climatiques et sociaux européens.”

La FWA estime en outre que toute ouverture du marché européen “doit impérativement s’appuyer sur un principe fondamental de réciprocité normative.” En d’autres termes, les produits importés doivent se conformer aux standards européens en matière sanitaire, environnementale et sociale.

“Sans ces garanties, il est inconcevable d’accepter l’entrée sur le marché européen de produits agricoles qui engendrent une concurrence déloyale et portent gravement atteinte à la pérennité de nos filières”, insiste la FWA . Les fonds de compensation évoqués, pour les agriculteurs, ne représentent selon elle “qu’une réponse superficielle et temporaire”.

“En l’état, l’accord UE-Mercosur représente une menace existentielle pour l’agriculture belge et européenne. Il met en péril la viabilité économique de nos exploitations, compromet les objectifs climatiques européens et expose les citoyens à des produits dont les normes de production sont incompatibles avec les exigences européennes”, conclut la FWA.